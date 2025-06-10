白俄羅斯總統訪中 習近平女兒習明澤6/4首度露面陪父參加晚宴

白俄羅斯總統盧卡申科（左）與中國國家主席習近平6月4日在北京會晤。（美聯社）

2025/06/10 15:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）本月2日至4日訪問中國，最後一天與中國國家主席習近平進行罕見的「家庭式會晤」，不僅是在中國國家領導人的官邸中南海舉行，習近平的女兒習明澤更首度出席與外國元首的晚宴，顯示雙方關係非比尋常。

據《白通社》 報導，習近平以高規格接待盧卡申科，除強調彼此長期個人友誼，也祝賀他再次當選白俄羅斯總統，「這充分體現白俄羅斯人民對您的支持和信任。我相信，在您的領導下，貴國將在國家建設領域取得更輝煌的新成就。」

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兩國領導人的會談長達兩個半小時。盧卡申科在與記者短暫交流時表示，「一切進展順利。我和我的朋友見面並進行了交談。我們一致認為應該加強兩國關係。訪問非常成功。」

白俄羅斯第一副總理斯諾普科夫事後在國家電視台節目中分享更多細節，透露此次晚宴是由習近平親自邀請，其妻子彭麗媛及女兒習明澤均出席。習近平還向盧卡申科說，「我的朋友，我們之間有特殊的關係，所以這次我們的晚宴將是家庭式的。在與外國領導人的家庭式晚宴中，我的女兒將首次出席。」

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