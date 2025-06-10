中東諜對諜！伊朗偷到以色列核機密？ IAEA透露關鍵地點

圖為2011年以色列索雷克（Soreq）核反應爐內部景象，國際原子能總署署長羅西表示，伊朗聲稱竊取的以色列核情報可能與此研究中心有關。（圖：以色列能源部）

2025/06/10 15:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際原子能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）6月9日在維也納表示，伊朗宣稱取得以色列核計畫機密資料，疑涉及以色列「索雷克核研究中心」（Soreq Nuclear Research Center）。這是首次有德黑蘭以外單位承認伊朗可能掌握以色列核設施相關情報。

根據《以色列時報》報導，格羅西於記者會指出：「媒體已有相關報導，但我們尚未收到正式通報。資料似乎指向索雷克，我們對該設施有例行檢查，卻無法觸及以色列其他戰略核設施。」他未透露資料來源，僅稱IAEA設有機密通報機制供各國通報核安全事件。以色列總理辦公室未回應此事。

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索雷克核研究中心位於特拉維夫南方約20公里，成立於1958年，是以色列國家級核科學研究機構，專注核科學、輻射安全及應用物理研究。以色列與IAEA簽訂特定保障協議，允許監督索雷克，但不准進入狄摩納（Dimona）核設施，後者被視為以色列未公開核武計畫核心。

伊朗國營電視台及情報部長哈提布（Esmail Khatib）日前宣稱，掌握「以色列核計畫重要寶庫」，但未提供證據。伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》報導，情報由以色列人米茲拉希（Roy Mizrahi）與阿提亞斯（Almog Atias）取得，兩人5月遭以色列警方以涉嫌替伊朗蒐集情報逮捕。

哈提布稱，伊朗獲得數千頁文件，將於近期公布，內容涵蓋美國、歐洲及其他國家，據稱透過「滲透」及「接觸消息來源」取得，未說明具體手法。哈提布為什葉派神職人員，曾因主導伊朗政治目標下的網路間諜與勒索軟體攻擊，2022年遭美國財政部制裁。

報導分析，伊朗此舉意在展示其成功反制以色列2018年情報行動。當年以色列總理納坦雅胡公開展示從伊朗帶回的「半噸重」核計畫文件，促使美國前總統川普退出2015年核協議，重啟對伊朗制裁。

本週西方國家預計於IAEA理事會提出決議，指控伊朗違反聯合國核監督規定，若通過，將可能移交聯合國安理會。根據2015年核協議，任何簽署國可啟動「恢復制裁機制」（snapback），但該權利將於10月到期，西方須在期限前加緊施壓，否則失去重啟制裁法源依據。

伊朗情報部長哈提布2024年5月21日出席於德黑蘭舉行的專家會議第六屆就職典禮。他近日宣稱伊朗已掌握以色列核計畫的大量機密文件。（美聯社資料照）

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