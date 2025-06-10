直擊海豚寶寶誕生瞬間！芝加哥動物園喜迎新生

圖為在芝加哥布魯克菲爾德動物園誕生的海豚寶寶（下），緊隨母親艾莉（中）與「助產士」塔佩科身旁。（美聯社）

2025/06/10 14:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國芝加哥的布魯克菲爾德動物園（Brookfield Zoo Chicago）7日清晨喜迎一頭瓶鼻海豚寶寶誕生，整個過程被動物園工作人員用影像完整記錄下來。特別的是，在長達一小時多的生產過程中，新手媽媽艾莉（Allie）的好友、另一頭經驗豐富的海豚媽媽塔佩科（Tapeko）全程陪伴在側，協助小海豚順利游向水面呼吸第一口氣。

根據《美聯社》報導，38歲的瓶鼻海豚艾莉在獸醫團隊的監測與加油聲中順利產下小海豚。動物園釋出的影片顯示，當小海豚的尾鰭剛從艾莉身下露出時，現場觀察員忍不住興奮地喊著「加油！加油！」。隨後，小海豚成功掙脫，本能地衝向水面呼吸，而「助產士」塔佩科則緊隨其後，確保其安全。

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布魯克菲爾德動物園資深獸醫蘭根博士（Dr. Jennifer Langan）表示，海豚在生產過程中互相照應是非常自然的行為，無論在野生環境還是水族館中都很常見。這種「閨蜜助產」能為生產中的母海豚提供額外保護，並在牠仍有強烈宮縮時，協助將新生兒托舉至水面呼吸。

動物園方面表示，初步跡象顯示這頭海豚寶寶健康狀況良好，估計體重約16公斤，身長約115至120公分，體型與一隻成年黃金獵犬相仿。目前，動物園的「七海水族館」（Seven Seas exhibit）已暫時關閉，以便小海豚與母親建立親密連結，並逐漸適應群體中的其他海豚。

在親子互動中，這頭聰明的海豚寶寶已經學會了「乘浪滑行」（slipstream），即緊貼在母親身旁游動，藉以減少自身游動時所需耗費的力氣。獸醫團隊將在未來30天內密切監測其哺乳、游泳及其他成長里程碑的進展情況。

至於小海豚的父親是誰，動物園表示將在稍後進行親子鑑定才能確認。而這頭可愛新生兒的名字，則預計在今年夏天稍晚才會正式公布。

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