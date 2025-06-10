另類恐攻！傳中國高考生「考一半崩潰」 撕爛考卷鄰座遭殃

「李老師不是你老師」近日上傳一段6月7日考場的監視器畫面。畫面疑似拍攝於山東省濟寧市鄒城一中的某處考場。（擷取自X「李老師不是你老師」）

2025/06/10 15:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國高中生最重要的「普通高等學校招生全國統一考試（簡稱高考）」本月7日至10日舉行。網路傳出影片，一名高考考生在考試途中將自己的考卷撕爛，還起身一併撕毀周圍考生考卷，此事也引發網路熱議。

社群平台X用戶「李老師不是你老師」近日上傳一段6月7日考場的監視器畫面。畫面疑似拍攝於山東省濟寧市鄒城一中的某處考場，只見影片中，一名坐在第一排的男考生突然撕毀自己的考卷，隨後起身撕毀一名趴在桌上睡覺的女考生的考卷，遭殃的女考生當場驚醒。

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豈料該名男同學仍不罷休，試圖繼續撕毀另一名考生的考卷。此時，全場考生已成驚弓之鳥，所有人全神戒備，保護自己的考卷、答案卡。該名男同學的「目標」也及時將考卷抽走，才得以幸免於難。但另名男同學由於反應太慢，還是慘遭毒手。

根據「李老師不是你老師」隨後貼出的文章，一名自稱當時在考場中的學生表示，當時考的是語文科，影片中主角疑似緊張去廁所，回來時沒擦乾的手弄濕了答案卡，接著他聽到一陣翻找東西的聲音，轉頭一看就看到「撕考卷」行為。

目擊同學還說，當時大家都傻住了，接著全部人都站起來拿著答案卡躲避，一堆人在尖叫，老師也在大喊，還有人在咒罵髒話，現場可說是亂成一鍋粥。最後把人弄出去後，老師開始安撫同學情緒，更換答案卡給遭殃的學生，並圍著安慰她。只是大家都處在震驚當中難以好好答題，最後監考老師也替該考場申請了延長5分鐘。

目前尚未看到中國官方對此回應，而部分上傳社群平台的影片也遭到封禁。網友對此議論紛紛，留言表示：「為什麼要撕別人的考卷？」、「請問被撕考卷的考生還有重考的機會嗎」、「這個監考老師跟傻逼一樣」、「為什麼考語文都能考破防啊，要是考數學啥的，平常能做出來的題結果一堆都沒做出來心態崩了那很破防，為什麼考語文會破防啊？」「古代科舉遙遙領先，一人一間小格子，老祖宗的智慧。」

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