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    批評部署國民兵與陸戰隊 洛杉磯市長：川普政府故意製造混亂

    洛杉磯市長巴斯9日批評川普的調兵之舉，認為部署國民兵與陸戰隊是川普政府故意在洛杉磯製造混亂。（歐新社）

    洛杉磯市長巴斯9日批評川普的調兵之舉，認為部署國民兵與陸戰隊是川普政府故意在洛杉磯製造混亂。（歐新社）

    2025/06/10 15:05

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於美國聯邦政府搜捕非法移民的行動，加州洛杉磯自6日起引發大規模抗議，總統川普調派國民兵前往洛城平息衝突，甚至加派700名陸戰隊前往洛城。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）9日批評川普的調兵之舉，認為部署國民兵與陸戰隊是川普政府故意在洛杉磯製造混亂

    綜合外媒報導，巴斯指出，聯邦政府派遣國民兵和陸戰隊來應對抗議行動，讓洛杉磯成為一個「實驗」的對象，「我感覺像是參與了一場我們並不情願參與的實驗」。巴斯強調，洛杉磯變成一個實驗案例，用來測試「當聯邦政府介入並奪走地方政府的權力」時會發生什麼事。

    巴斯呼籲要求聯邦政府停止「移民及海關執法局」（ICE）在洛杉磯進行突襲式抓捕行動，這些行動不僅沒有必要，還會製造混亂，「洛杉磯地區已經發生了5次突襲行動」。巴斯指出，有些家庭按規定前往與移民及海關執法局預約面談，卻在現場遭到拘留；同時，有些臨時工也成為執法目標。巴斯強調：「我希望聯邦政府能聽到我們的請求『停止突襲』，這給洛杉磯帶來了恐懼和混亂，這是沒有必要的。」

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