黃之鋒再次被捕恐終身監禁 美國譴責香港當局

前香港眾志秘書長黃之鋒。（資料照）

2025/06/10 14:01

〔中央社〕正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒6日再被拘捕及指控國安罪名，可能面臨終身監禁。美國國務院對此強烈譴責，指這是對香港未來的悲劇性攻擊，證明北京從未打算履行維護香港高度自治的承諾。

美國國務院一名發言人7日回覆美國之音（VOA）電郵，表示美國強烈譴責香港當局6日宣布對黃之鋒提出的新指控，這可能使他面臨終身監禁。

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這名發言人說，黃之鋒已經依據模糊的國家安全指控而遭到不公正的判決，這僅僅是因為他參與了和平的政治活動，而根據北京在「中英聯合聲明」中做出的國際承諾，這種活動本應得到尊重。

他並表示，這種對香港未來的悲劇性攻擊，包括黃之鋒和其他因捍衛基本自由而身陷囹圄或被迫流亡者的未來，只能證明北京從未打算履行維護香港高度自治和公民自由的承諾。

美國國務院的這份聲明說，「呼籲北京和香港官員停止使用虛假的國家安全法來針對香港人，釋放所有政治犯，並撤銷對黃之鋒的這些令人憤慨的指控」。

根據香港警務處國家安全處公布，6日稍早時在赤柱監獄拘捕了一名28歲男子，他涉嫌違反國安法的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及有組織及嚴重罪行條例的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。媒體指被捕男子為黃之鋒。

黃之鋒被控於2020年7月1日至11月23日期間，與前眾志創黨主席羅冠聰及其他人在港串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動等。控罪一旦成立，最高可判處終身監禁。

去年底，黃之鋒已因觸犯國安法的「串謀顛覆國家政權」罪，被法庭判刑4年8個月，目前仍在服刑中。此次新控罪使他未來刑期可能大幅延長。

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