洛杉磯示威衝突 美攝影師遭橡皮子彈擊中頭部畫面曝光

加州公路巡警8日在激烈示威行動之中使用橡膠子彈擊中《紐約郵報》攝影記者坎納姆（Toby Canham）頭部。（圖擷自「@RedWave_Press」X）

2025/06/10 14:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府在加州洛杉磯搜捕非法移民的行動，自6日起引發大規模抗議，加州公路巡警（CHP）於8日在激烈示威行動之中使用橡膠子彈擊中《紐約郵報》攝影記者坎納姆（Toby Canham）頭部，全程在社群平台公開後引發外界矚目。

據《紐約郵報》報導，59歲坎納姆曾在英國軍隊服務，現居洛杉磯任職資深攝影師，事發當時持有記者證、站在101號高速公路旁的高台上拍攝示威現場場面。從他所錄製畫面可見，1名加州公路巡警從約91公尺外朝他站立方向開槍，導致他的頭部遭橡膠子彈擊中、當場倒地。

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公開影片可見，坎納姆驚呼「我剛被射中頭部！」他說，當時自己獨自在高台上拍攝，並未與抗議人群混在一起，懷疑自己成為「明顯目標」，受傷後坎納姆前往醫院治療頸部扭傷和疼痛，額頭有個巨大瘀傷。

坎納姆說，「我理解身處可能受傷的地方，根本不應該對我開槍，這讓我感到非常憤怒，我可能會失去眼睛或牙齒。」他在被擊中前有枚閃光彈就在數英尺外爆炸，碎片飛濺造成其褲子破洞，不久後，有人向警方投擲裝有液體的水瓶後逃跑，隨後他開始錄影約20秒後即遭射擊。

報導提到，事發同日有名澳洲記者在現場也被橡膠子彈擊中；針對記者遭受攻擊事件，加州公路巡警尚未予以回應，洛杉磯警局表明「無可奉告，事件仍調查中」。

WATCH: The LAPD sh**ts a New York Post photographer in the head with a rubber bullet during the anti-ICE riots Sunday night.



Toby Canham: “F*ck, f*ck, I just got shot in the head!”



Canham was admitted to the hospital for whiplash and neck pain and left with a giant bruise on… pic.twitter.com/rQwHMXa45Q — RedWave Press （@RedWave_Press） June 10, 2025

Post photographer shot in the head with rubber bullet in LA anti-ICE riots — and he caught the terrifying moment on camera https://t.co/Y13TfMU6Od pic.twitter.com/Em4aTZeehl — New York Post （@nypost） June 9, 2025

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