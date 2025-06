洛杉磯示威衝突 美攝影師遭橡皮子彈擊中頭部畫面曝光

2025/06/10 14:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦政府在加州洛杉磯搜捕非法移民的行動,自6日起引發大規模抗議,加州公路巡警(CHP)於8日在激烈示威行動之中使用橡膠子彈擊中《紐約郵報》攝影記者坎納姆(Toby Canham)頭部,全程在社群平台公開後引發外界矚目。

據《紐約郵報》報導,59歲坎納姆曾在英國軍隊服務,現居洛杉磯任職資深攝影師,事發當時持有記者證、站在101號高速公路旁的高台上拍攝示威現場場面。從他所錄製畫面可見,1名加州公路巡警從約91公尺外朝他站立方向開槍,導致他的頭部遭橡膠子彈擊中、當場倒地。

公開影片可見,坎納姆驚呼「我剛被射中頭部!」他說,當時自己獨自在高台上拍攝,並未與抗議人群混在一起,懷疑自己成為「明顯目標」,受傷後坎納姆前往醫院治療頸部扭傷和疼痛,額頭有個巨大瘀傷。

坎納姆說,「我理解身處可能受傷的地方,根本不應該對我開槍,這讓我感到非常憤怒,我可能會失去眼睛或牙齒。」他在被擊中前有枚閃光彈就在數英尺外爆炸,碎片飛濺造成其褲子破洞,不久後,有人向警方投擲裝有液體的水瓶後逃跑,隨後他開始錄影約20秒後即遭射擊。

報導提到,事發同日有名澳洲記者在現場也被橡膠子彈擊中;針對記者遭受攻擊事件,加州公路巡警尚未予以回應,洛杉磯警局表明「無可奉告,事件仍調查中」。

