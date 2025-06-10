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    不是美國、烏克蘭！ 俄民調「最不友善國家」最新榜首曝光

    俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心（Levada Center）」近日公布最新民調結果，顯示俄國民眾心中的「最不友善國家」排名出現顯著變化，過去連12年蟬聯榜首的美國跌至第四。（彭博）

    俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心（Levada Center）」近日公布最新民調結果，顯示俄國民眾心中的「最不友善國家」排名出現顯著變化，過去連12年蟬聯榜首的美國跌至第四。（彭博）

    2025/06/10 12:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心（Levada Center）」近日公布最新民調結果，顯示俄國民眾心中的「最不友善國家」排名出現顯著變化，過去連續12年蟬聯榜首的美國跌至第四，烏克蘭則排名第三，而民眾心中的頭號敵人則變成德國。

    根據日媒《NHK》報導，該調查於上月下旬進行，對象為全俄18歲以上民眾，總計超過1600人參與。調查詢問「哪些國家對俄羅斯最具敵意」，可複選作答。結果顯示，有55%的受訪者認為德國最不友善，英國則以49%緊追在後，烏克蘭則有43%。曾連續12年高居榜首的美國，此次則降至第四，僅有40%，與去年相比大幅下滑36個百分點。

    列瓦達中心分析指出，這一變化與美國前總統川普上任後的對俄政策轉變有關。他在任內曾積極介入俄烏停火協議，對俄方展現較過去溫和態度，導致俄民眾對美國的觀感出現明顯轉變。

    不過，對比美俄關係趨緩，德國與俄羅斯的對立則持續升溫。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日公開表示，允許烏克蘭使用德國提供的武器對俄軍進行遠程攻擊，強化對俄施壓立場，也可能成為德國在本次調查中名列「最不友善國家」之首的主因。

    列瓦達中心雖然被俄國官方標註為「外國代理人」，但依然持續進行獨立調查與分析工作，為外界提供罕見的俄國民意視角。

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