美「疫苗懷疑派」部長出手 17專家通通FIRE

美國衛生部長小羅勃甘迺迪宣布開除全體17名聯邦疫苗顧問委員會成員。（路透資料照）

2025/06/10 11:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是著名小兒麻痺疫苗懷疑論者，9日宣布開除全體17名聯邦疫苗顧問委員會成員，震撼醫界。這個負責提出疫苗建議政策的「疫苗接種實務諮詢委員會」（ACIP），長年為美國疾病預防管制中心（CDC）提供建議，現在卻面臨人事大地震。

小羅勃甘迺迪在《華爾街日報》發表專文，指控該委員會與製藥公司有長期利益衝突，導致大眾對疫苗信任崩解。他寫道：「如果不全面更換成員，川普總統要到2028年才能主導委員會，這是不合理的。」他並聲稱自己的目標是「確保美國民眾獲得最安全的疫苗」。

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根據英國廣播公司（BBC）報導，此次遭撤換的17名成員中，有8人是拜登總統在2025年1月、任期最後幾天所任命。這些委員大多是具專業背景的臨床醫師，任職於美國主要醫學中心與大學。小羅勃甘迺迪批評這些專家「多數接受過製藥公司資助」，即便依法需揭露利益衝突並於表決時迴避，他仍指其決策被產業利益所「狹限」。

小羅勃甘迺迪上任衛生部長前曾在參議院聽證會中承諾，將維持ACIP運作「不做更動」。此番大動作引發部分共和黨議員不滿。路易斯安那州共和黨聯邦參議員卡西迪（Bill Cassidy）表示，他先前獲得小羅勃甘迺迪保證不會改組該委員會，如今卻出現相反舉動。他在社群平台X上寫道：「現在的擔憂是，委員會將被一些只對疫苗抱持懷疑、卻不具專業知識的人士填滿。」

對此，美國醫學會（AMA）會長史考特（Dr. Bruce Scott）發表聲明強烈譴責：「這樣的集體撤換破壞了一個公開透明、拯救無數生命的制度。在麻疹持續爆發、兒童疫苗接種率下滑之際，這個決定恐讓更多本可預防的疾病捲土重來。」

目前ACIP原訂將於6月25日舉行例行會議，屆時將針對新冠、流感、腦膜炎、RSV等疫苗發表建議。小羅勃迺迪尚未公布將任命哪些人接替現有委員。

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