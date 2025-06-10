1碗飯配味噌湯+雞塊 日本國小超寒酸營養午餐曝光引熱議

日前福岡一間小學的營養午餐圖流出，僅有1碗飯、1杯牛奶、1碗味噌湯跟1塊唐揚雞，引發熱議。（圖擷自X）

2025/06/10 11:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年來物價上漲加上缺米狀況持續，導致學校餐廳供給受到影響，日前福岡1間小學的營養午餐圖流出，僅有1碗飯、1杯牛奶、1碗味噌湯跟1塊唐揚雞，引發熱議。

綜合日本媒體報導，福岡市1所小學的營養午餐圖日前曝光，整個餐盤上僅有1碗飯、1杯牛奶、1碗味噌湯跟1塊唐揚雞，引發網友熱議，批評「份量太少」、「超級寒酸」。對此，學校負責人表示，這餐總熱量為620大卡，符合該市每餐600大卡的標準。

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福岡市教育委員會學校午餐營運科科長野原健表示：「確實，我們需要在外觀上多花點心思。」 他表示，炸雞每塊約60克，熱量約155大卡，相當於2塊普通雞塊，之所以選擇大雞塊，是為了省去調味和煎炸的麻煩；野原健強調，這是從昭和時代起，就一直沿用的做法。

福岡市學校午餐預算為每人每天每餐289.47日元（約新台幣60元），相關人員擔心財政年度結束前會出現預算短缺。因此，在財政年度初的4月和5月，學校午餐的成本控制在較低金額，菜單也更加簡潔，若預算到財政年度末足夠，學校午餐菜單則將會更加豐富，不過也有相關人員坦言，隨著物價飛漲，「我們無法以同樣的價格提供和以前一樣的菜單」。

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