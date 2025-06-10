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    英國小鎮禿鷹四處攻擊人 議會：保護物種無法管

    英國倫敦東部1個村莊近期一直受到禿鷹的騷擾。（法新社，示意圖）

    英國倫敦東部1個村莊近期一直受到禿鷹的騷擾。（法新社，示意圖）

    2025/06/10 12:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦東部1個村莊近期一直受到禿鷹的騷擾，不僅時常會敲打房子的窗戶，還會襲擊在路上的居民，已經有多位村民因此而受傷。對此，當地議會發言人表示很難干預，因為禿鷹是受到英國法律保護的物種。

    綜合外媒報導，英國倫敦東部羅姆福德（Romford）附近的村莊自3月起便受到禿鷹的騷擾，不僅試圖闖進民宅，用力敲打房子的窗戶，同時也有多次襲擊人類的紀錄，村民瑞安（Tomas Ryan）就控訴，自己某天中午在附近慢跑時就遭到禿鷹的攻擊，為逃離現場，瑞安足足跑了1公里的時間才讓禿鷹放棄抵抗，而當時他已經全身都是傷口。

    另一名村民劉易斯（Gaz Lewis）指出，這種鳥類異常兇猛，他也曾在慢跑時遭到襲擊，當時還以為是哪個醉漢冒出來重擊自己的後腦勺，定睛一看才發現是禿鷹，在幾番周旋下才脫離攻擊範圍，就醫治療後雖不用縫針，但也要注射一些藥物。

    禿鷹的出沒嚴重干擾日常生活，村民均提到，這幾個月以來一直生活在恐懼之中，村里小學為防止學生受到傷害，更是下令禁止學生外出，課餘時間僅被允許在室內休息。而哈弗林議會發言人表示，由於禿鷹受到英國法律的保護，因此很難進行人為干預。

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