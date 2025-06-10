洛杉磯示威延燒 美國土安全部長稱群眾「收錢參與抗議」

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）。（路透資料照）

2025/06/10 11:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普下令大力搜捕非法移民的行動，使加州洛杉磯爆發大規模抗議。對此，美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）週一接受專訪表示，洛杉磯近期抗議活動是「有組織且專業操作行動」，指稱有參與者收取報酬參與抗議。不過，國土安全部官方尚未提供任何證據。

據《CNN》報導，諾姆當地時間9日於《福斯新聞》接受專訪，主持人漢尼提（Sean Hannity）提問，是否發現「神秘出現的磚塊棧板」與有組織的抗議行動有關，並詢問是否找到資金來源的證據？

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諾姆回答，「絕對有。這些抗議行動是有組織的，有人付錢給他們。從他們在群眾中的行為模式與彼此之間傳遞信號方式，可以看出這是一場有計劃、有指揮的專業行動，它們曾做過類似事情，『我們會阻止這些行為，並確保起訴他們每個人』。」

諾姆接著說，當地執法人員9日於洛杉磯針對「400至500」名目標進行行動，稱這些人是長期在當地作亂的幫派成員，同時批評加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）對此毫無作為，她強調「我們今天進行的行動比昨天更多，明天我們將加倍努力。」

據悉，CNN已聯繫國土安全部尋求更多細節或證據，目前尚未獲得回應。

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