租金飆漲2.6倍！ 東京老公寓轉移給中國房東 停用電梯逼搬家

日本公寓外觀示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/06/10 11:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京池袋板橋區一棟七層樓老舊公寓，近日因突如其來的房租暴漲與電梯停用爭議，引爆社會關注。許多居住超過30年的高齡住戶，才驚覺公寓產權早已轉移至一名中國籍人士名下，不但疑似經營非法民宿，還可能透過停用電梯等手段施壓住戶遷出。

綜合日媒報導，這棟屋齡約40年的公寓自今年1月起，住戶陸續收到租金調漲通知，原本每月7萬2500日圓（約新台幣1.5萬元）的租金，自8月起將調升至19萬日圓（約新台幣3.9萬元），漲幅高達2.6至3.2倍。多數住戶毫無預警，直到收到通知書一查才發現產權已轉移至一家法人公司，代表人為中國籍人士。住戶們隨即透過律師寄送存證信函表示拒絕漲租，但至今未獲房東正面回應。

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2月起，公寓內接連出現大批外國旅客拖著行李箱進出，噪音與出入異常頻繁，引發住戶強烈不安。經查訂房網站顯示，公寓房間每晚出租價約2萬5000日圓（約新台幣5166元），但板橋區政府明確表示，該處未有合法民宿登記，疑違法營業。

面對租金暴漲與居住品質惡化，有約4成住戶在4個月內已搬離或準備搬遷。5月中旬，公寓唯一一座電梯突遭停用。房東僅表示「零件老舊、需全面檢修」，卻未明確說明修復時間，令住戶懷疑別有用心。

其中，一位年逾七旬、居住在頂樓7樓的女性住戶被迫每天徒步上下樓梯，苦撐生活，「這種粗暴手段，徹底剝奪了我平靜的生活。」她原本每天會出門多次，如今常常整日困在屋內。

一名自稱屋主代理人的男子接受採訪時辯稱，屋主是香港人，目前居住在中國，對日本租金行情不了解，僅以香港地產經驗做為依據，認為調漲2.6倍屬「正常投資行為」。對於是否藉此逼走租客？他否認，並表示「已建議屋主調整方案，預計會再發新通知。」

針對是否經營民宿，代理人否認稱屋主免費把房間借給朋友一個月，至於該名朋友如何使用房間，「公司不清楚，也無意經營民宿」。電梯停用一事，代理人解釋因「安全考量」，但住戶追查發現，今年2月定期檢查時並無異常，所需零件最快一週可送達。他則推稱：「機械這種東西，就像新車也可能隔天出問題，我不是專家，不清楚細節。」

至於電梯何時可恢復運轉？他僅稱仍在多家廠商「洽談報價中」，強調屋主人在中國，「實在忙不過來」。面對住戶質疑此舉為逼遷手段，代理人僅表示：「確實有人搬走，房子之後會重新裝修再出租。如果沒收益，屋主可能就會考慮把整棟賣掉。」

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