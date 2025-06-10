洛城動盪升級！ 五角大廈：派700名陸戰隊員、倍增國民兵

美國洛杉磯市中心大都會拘留中心附近，一名警員於8日向抗議移民執法行動的示威者發射非致命彈藥。此前一晚當地已爆發激烈警民衝突。（美聯社）

2025/06/10 11:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯地區因非法移民執法引發的抗議活動持續延燒，五角大廈於當地時間9日宣布，將動員一個營約700名陸戰隊員前往洛杉磯，並倍增當地加州國民警衛隊的兵力。此舉被官方稱為保護聯邦財產與人員的有限任務，卻引發加州州長紐森（Gavin Newsom）痛批為「挑釁」。

根據《紐約時報》報導，儘管美國總統川普稱情勢「已在良好控制下」，但聯邦政府的反應卻顯著升級。川普週一稍早曾將示威者標籤為「叛亂分子」，但並未立即援引1807年的《叛亂法》（Insurrection Act）直接動用軍隊鎮壓。五角大廈聲明未明言為何需增派2000名國民警衛隊（國民兵），但動用現役陸戰隊的決定，更引發州及市政府官員、法律專家與國會民主黨人的憂慮，因美國法律嚴格限制現役軍隊在國內執法。

請繼續往下閱讀...

報導指，此舉的動機更顯撲朔迷離，因川普甫宣稱其先前將加州國民警衛隊聯邦化並派兵上街的決定已使動盪趨緩。加州政府9日晚間已提起聯邦訴訟，挑戰川普政府此舉的合法性。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）則表示，增派國民兵是「依總統命令」執行。川普一方面聲稱初步成功控制局勢，另一方面又加碼動用軍力，其混合訊息令人費解。

紐森在接受紐時採訪時直指，派遣陸戰隊「不僅是升級，更是挑釁，意圖散播更多恐懼、憤怒並進一步製造分裂。」他表示，川普先前部署的國民警衛隊僅約300人投入工作，暗示增派陸戰隊更多是出於政治考量而非實際安全需求。紐森強調，加州傳統上是在地方執法不堪負荷時，才動用州控的國民警衛隊支援，「我們遠未到那一步，但川普越這樣做，或許就越接近，因為這正是他的意圖。」

洛杉磯警察局長麥克唐納（Jim McDonnell）9日下午表示，聯邦軍隊在未明確協調下抵達洛城，將對維護城市安全構成重大後勤與行動挑戰。目前尚不清楚川普政府以何法律依據派遣現役陸戰隊。美國北方司令部聲明稱，陸戰隊將與已部署的部隊「無縫整合」，保護洛杉磯地區的聯邦人員與財產，但未說明其接戰規則。專家擔憂，川普政府此舉是在「測試新法律理論」，模糊了聯邦化國民兵與動用現役軍隊在國內執法的界線。

不同於其他國家的「海軍陸戰隊」，美國陸戰隊（USMC）在美軍內部為獨立軍種，與海軍地位平行，美國總統甚至可以繞過國會直接指揮，其主要的職責是利用美國海軍下屬的所有艦隊船隻，以最快速度抵達全球各地每個危機發生地執行各種戰鬥任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法