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    宇宙奇觀！行星竟「垂直」繞雙星公轉 科學家驚呼：前所未見

    藝術家筆下的行星與雙星系統。天文學家新發現一顆行星，可能以近乎垂直的軌道繞行兩顆褐矮星。（圖取自SciTechDaily）

    藝術家筆下的行星與雙星系統。天文學家新發現一顆行星，可能以近乎垂直的軌道繞行兩顆褐矮星。（圖取自SciTechDaily）

    2025/06/10 09:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家發現一個極其詭異的行星系統！一顆名為2M1510 b的潛在行星，竟以近乎90度的「極地軌道」繞行兩顆互繞的褐矮星公轉，如同在雙星軌道平面上「垂直」飛行。這種前所未見的「垂直行星」顛覆了我們對行星運行的傳統認知，為行星形成理論帶來新挑戰。

    《SciTechDaily》網站報導，這個被暱稱為2M1510的奇特系統，除了這對緊密互繞的褐矮星及這顆「垂直行星」外，還有第三顆褐矮星在更遠處繞行此雙星系統。一般而言，行星通常與其母恆星的赤道在同一平面上運行，形成扁平有序的結構，但2M1510 b顯然是個異類。

    「環雙星行星」（circumbinary planet），即同時圍繞兩顆恆星運行的行星，本身已相當罕見。目前已確認的5800多顆系外行星中，僅有16顆屬於此類。而像2M1510 b這樣擁有如此極端傾斜軌道的環雙星行星，更是首次被明確觀測到。

    這個驚人發現並非透過傳統觀測行星凌星（行星經過恆星前方導致亮度微弱下降）的「凌日法」達成。研究團隊利用位於智利的歐洲南方天文台（ESO）「極大望遠鏡」（VLT），通過精密的「徑向速度法」捕捉到這對褐矮星因行星引力拖拽而產生的微小「擺動」。

    科學家分析，這對褐矮星本身以21天為周期互相公轉，其軌跡受到一個額外天體的引力擾動而發生細微改變。研究作者總結，這種擾動的最佳解釋就是存在一顆以極地軌道運行的行星。這顆潛在行星正等待進一步確認。

    此項研究由英國伯明罕大學天文物理學博士生貝克羅夫特（Thomas A. Baycroft）領導的國際團隊完成，成果已於2025年4月發表於《科學進展》（Science Advances）期刊，該行星也於同年5月登錄NASA系外行星檔案庫。

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