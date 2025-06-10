又有中國學者走私生物材料赴美！在底特律機場被捕

中國女學者未經許可走私生物材料，在美國底特律機場被捕。圖為美國司法部徽章。（法新社）

2025/06/10 09:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國2名科學家劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）、簡雲清（Yunqing Jian，音譯），涉嫌將有毒真菌「禾穀鐮孢菌」走私到美國被起訴，沒想到8日又有1名中國女學者未經許可走私生物材料（biological material），在密西根州底特律機場落網。

據《CNN》報導，從美國聯邦調查局（FBI）的法庭文件中，可以知道這名中國女子攜帶和某種蟲子有關、需要政府許可才能入境的材料，但她顯然沒有申請。

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據了解，涉案女科學家目前在中國湖北省武漢市華中科技大學攻讀研究生學位，她計畫在密西根大學進行為期1年的研究，從武漢搭機後8日抵達底特律，旋即遭到訊問並逮捕。

FBI指出，中國女學者所走私的物品，在去年、今年都曾被美國執法單位攔截，檢察官戈爾貢（Jerome Gorgon Jr.）指出，這種走私行為「威脅到我們的安全」。

值得注意的是，涉嫌走私禾穀鐮孢菌的劉尊勇、簡雲清，也是試圖將東西帶到密西根大學實驗室，尚不清楚8日被捕的女科學家是否和劉、簡2人有關。

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