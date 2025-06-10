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    芝加哥警察值勤遭同事開槍誤殺 送醫後宣告不治

    美國芝加哥發生1起警察開槍誤殺自己人的事件。（路透，示意圖）

    美國芝加哥發生1起警察開槍誤殺自己人的事件。（路透，示意圖）

    2025/06/10 10:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥發生1起警察開槍誤殺自己人的事件。警察里維拉（Krystal Rivera）5日在追捕1名嫌犯時，過程中疑似與犯人發生衝突，同行的另1名警察在使用槍枝時意外擊中里維拉的背部，緊急送往芝加哥大學醫學中心後，仍因傷勢過重被宣告死亡。

    綜合外媒報導，今年36歲的警察里維拉5日與1名同事執行追捕任務，目標是1名疑似持有武器的男子，據了解，當他們跟蹤男子進入1間公寓時，遭到其另1名同夥持槍瞄準，此時警察同事率先使用槍枝進行反擊，不料發生意外，造成里維拉中彈受傷，送至芝加哥大學醫學中心治療後仍被宣告死亡。

    警方近一步調查後表示，在本起事件中唯一開槍的人只有誤殺里維拉的那名警察，目前並未公布該警察的姓名以及資訊，只提到他處境變得相當艱難，有消息指出該警官是里維拉的搭檔，因為這起誤殺事件心裡感到十分內疚。

    芝加哥警察局長斯內林（Larry Snelling）8日提到，案件細節還在仔細調查中，呼籲大家不要過於苛責肇事的警察，在事件真相完全釐清前民眾切記不要妄下結論，他認為，當時警察的處境是局外人完全想不到的，也透露案件正在努力繼續調查。

    曾為芝加哥警官，現為警察和公共服務心理學家的斯坦納（Carrie Steiner）也說，人類大腦在極端壓力下的工作方式會有所不同，當面對足以威脅生命的危險時，邊緣系統（Limbic system）就會開始運作，這時的行為將會更趨向動物本能行動，基本就是戰鬥、逃跑或僵住。

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