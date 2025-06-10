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    另一批國民兵將進駐？加州州長證實恐達2000人

    加州州長紐森指出，川普正調派另一批約2000人的國民兵部隊前往洛杉磯。圖為加州國民兵。（路透）

    加州州長紐森指出，川普正調派另一批約2000人的國民兵部隊前往洛杉磯。圖為加州國民兵。（路透）

    2025/06/10 08:39

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯自6日起，爆發一連串針對聯邦政府搜捕非法移民的抗議行動，美國總統川普6日宣布派遣2000名國民兵進入洛杉磯市區。不過川普此舉引起加州州長紐森（Gavin Newsom）的強力反彈，甚至對川普提告。紐森9日在社群媒體「X」發文指出，他得知川普正調派另一批約2000人的國民兵部隊前往洛杉磯。

    紐森在文中提到，首批被派往洛杉磯的2000名國民兵，並沒有食物和飲水，實際上只有300人被部署，剩餘1700人都待在聯邦建築物內，沒有接收到任何任務及命令。紐森直言：「這不是為了公共安全，而是為了滿足一位危險總統的自尊心。這種做法既魯莽、又毫無意義，而且對我們的部隊極度不尊重。」

    根據《美國廣播公司》（ABC）報導，一名美國官員稱，在洛杉磯執勤的國民兵雖然攜帶武器，但沒有子彈，也沒有使用橡膠彈或胡椒噴霧。另外兩名美國官員指出，部署到洛杉磯的陸戰隊和國民兵人員將「武力規則」，任務僅限於保護聯邦建築和聯邦人員，他們不會在街上巡邏、試圖與人民交戰，或是代表警方拘留暴徒，而這些陸戰隊和國民兵會攜帶彈藥用於自衛。

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