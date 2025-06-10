洛杉磯示威延燒 墨西哥總統籲移民以和平表達訴求

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（路透資料照）

2025/06/10 09:23

〔中央社〕美國洛杉磯因抗議掃蕩非法移民，引發暴力衝突，許多參與抗議的移民更高舉墨西哥國旗，引發關注。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天公開呼籲在美國的墨西哥人不要落入挑釁，應該以和平方式表達訴求。

面對洛杉磯移民反政府衝突越演越烈，薛恩鮑姆在記者會上表示，她認為部分在洛杉磯發生的狀況，尤其是近日出現燒毀警車的事件，不是對突襲逮捕移民行動的正常抗議，而更像是「挑釁行為」。她強調，墨西哥政府不支持任何形式的暴力抗議行為，呼籲墨西哥移民社群要以和平方式表達訴求。

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薛恩鮑姆重申墨西哥政府的承諾，無論移民身分為何，都會保護與捍衛海外墨西哥人的基本人權。她也公開呼籲美國當局，對於所有移民程序應該依法辦理，並在尊重尊嚴與法治的框架下進行。

薛恩鮑姆同時在記者會上宣讀一份聲明，感謝洛杉磯這座城市多年來寬容地接納成千上萬的墨西哥人，而墨西哥移民對美國經濟也至關重要。

聲明中指出，在美國的墨西哥人當中，絕大多數擁有工作許可或已成為美國公民，即使是還沒獲得合法文件者，大多數也在美國生活多年，他們對美國與墨西哥的經濟有著重要貢獻，而且美國經濟也需要墨西哥移民。

墨西哥外交部長戴拉佛恩特（Juan Ramon de la Fuente）表示，自上週發生的2次突襲行動以來，有42名墨西哥移民，包括37名男性和5名女性，被美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，其中4人被美國驅逐出境。墨國政府強調將動用一切外交和法律管道，以確保被拘留的墨西哥移民獲得充分法律諮詢和公平對待。

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