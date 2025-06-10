出兵！洛城衝突延燒 美軍證實將派700陸戰隊員

700名海軍陸戰隊員將被部署至洛杉磯，與國民兵合作。圖為目前已進駐洛杉磯的加州國民兵。（路透）

2025/06/10 07:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國聯邦政府搜捕非法移民的行動，加州洛杉磯自6日起引發大規模抗議，執法人員與抗議民眾爆發激烈衝突，總統川普調派國民兵加以鎮壓，不過川普此舉如同繞過民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）下指令，加劇美國兩黨政治衝突。美軍9日聲明，將向洛杉磯部署約700名陸戰隊員，與洛杉磯當地國民兵合作，直到更多國民兵抵達，局勢恐再度升級。

綜合外媒報導，美國北方司令部9日發布聲明指出，第1陸戰師第7陸戰團第2營約700人將派至洛杉磯，與約2100名國民兵合作，負責保護聯邦財產和人員，包括海關執法局（ICE）人員，陸戰隊員9日將從加州沙漠地帶的基地出發，部隊已接受情勢降級行動、群眾控制及使用武力的既定規則訓練，部署時將配備平時攜帶的武器。

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美國國防部正草擬一份備忘錄，列出700名陸戰隊員在抗議移民突襲期間可以採取的措施，藉此保護聯邦人員和財產安全。一位美國官員表示，這些指導方針將具體規定，若軍隊「受到攻擊」或「為了防止受傷」，他們可以暫時拘留平民，直到平民被移交給執法部門。《美聯社》報導指出，備忘錄內容中提及，陸戰隊員將被禁止使用「警告射擊」驅離群眾，陸戰隊被指示要「盡可能緩和局勢」，同時被授權「可採取自衛行動」。

洛杉磯警察局（LAPD）局長麥克唐納爾（Jim McDonnell）表示，洛城警局尚未收到陸戰隊將前往洛杉磯的任何「正式通知」。麥克唐納爾9日下午在一份聲明中強調，洛城警局有信心及能力處理大規模示威活動，陸戰隊在沒有與警局協調的情況下抵達，「將對我們這些負責保衛這座城市的人來說，帶來重大的後勤和行動挑戰」。麥克唐納爾呼籲所有機構之間要保持開放且持續的溝通管道，以防止混亂、避免事態升級。

美軍9日聲明，將向洛杉磯部署約700名陸戰隊員。（法新社）

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