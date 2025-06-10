加拿大總理：今年內達成軍費佔GDP2％ 擺脫對美依賴

加拿大總理卡尼表示，華府在世界舞台上已不再扮演主導角色。（美聯社）

2025/06/10 06:19

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）9日表示，加國將在今年內達成北大西洋公約組織（NATO）的國防開支指標，並將國防採購從美國轉向多元化，強調華府已不再在世界舞台上扮演主導角色。

卡尼這項宣示意味著，加拿大將比原先規劃提早5年達成北約訂立的「國防開支佔國內生產毛額（GDP）2％」的目標。

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卡尼在多倫多大學發表演說時表示，加拿大的軍事基礎設施與裝備已經老舊，削弱備戰能力，4艘潛艦中只有1艘能夠出海，海軍艦隊與陸上裝備的可操作率不到一半，「更廣義來說，我們對美國的依賴過重。」

根據北約數據，加拿大2023年的軍事開支估計約GDP的1.33％，低於成員國所設定的2％目標。加拿大此前宣稱，預計將在10年內達標。卡尼說：「我們的目標是保護加拿大人，而不是取悅北約的會計師。」

加拿大即將在本月15日至17日在亞伯達省主辦7大工業國集團（G7）峰會，美國總統川普與其他領袖將與會，隨後還將舉行北約峰會。北約盟國正準備將國防開支承諾提升至高於2％的水準。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）日前表示，美國的大多數北約盟友都支持川普的要求，將國防支出提高至GDP的5％，且已準備進一步加碼國防投資。

卡尼也表示，他計畫讓加拿大的軍購來源多元化，並加強與歐盟的安全關係。「我們不應該再將4分之3的國防資本支出流向美國」，「我們將投資新型潛艦、軍機、軍艦、武裝車輛與火砲，也會添購新的雷達、無人機與感測器，以監控海底與北極地區。」

加拿大正與歐盟洽談加入其推動擺脫對美國安全依賴的倡議，聚焦於向歐洲採購更多軍備，包括戰機。卡尼政府正重新檢視是否要繼續採購美國的F-35戰機，以尋求其他選項。

卡尼以法語表示，「冷戰時期及之後的幾十年裡，我們與美國並肩作戰，當時美國在世界舞台上佔據主導地位。如今，這種地位已成為過去式。」「現在，美國開始對其霸權進行變現，向他國收費以取得市場准入，並降低對我們集體安全的相對貢獻。」

川普不斷呼籲將加拿大納入美國第51州，激怒加國民眾，卡尼正是憑藉承諾將反擊川普日益強硬的態度而當選總理。

卡尼說，長久以來，加拿大地理位置可提供安全保障的觀念，如今已愈發過時，「一種新的帝國主義正在威脅我們」，「中等強權相互競爭以爭取利益與關注，否則只能任人宰割。」

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