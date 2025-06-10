洛杉磯動亂 紐時：川普擴張總統權限 劍指民主黨

美國總統川普及其執政團隊特別針對洛杉磯抗議者揮舞墨西哥與薩爾瓦多等外國國旗，指此為「外國入侵」的證據。（法新社）

2025/06/10 06:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕在繞過加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）的權限、逕自下令國民兵進駐洛杉磯地區，以鎮壓聯邦當局驅逐移民行動的抗議活動後，美國總統川普正在推進總統權限的邊界，而這場動亂正是川普期待已久的對決：在一個深藍州與一名主要政治對手，針對他政治議程核心部分展開正面交鋒。

紐約時報指出，地方與州政府尚未請求聯邦政府協助，來處理這場6日在聯邦執法人員掃蕩非法移民後爆發的零星抗議活動，但川普及其高層幕僚8日與加州領袖激烈對峙，將示威指為對國家的生存威脅，進而升高反應態勢，反過來又在洛杉磯各地引發新一波抗議。

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隨著愈來愈多示威者走上街頭，川普在社群媒體發文指稱，洛杉磯正被「暴力、叛亂的暴民入侵並佔領」，並指示3名內閣首長採取一切必要行動，以「解放洛杉磯，免於移民入侵」。

川普8日前往大衛營時向媒體表示，「沒有人可以對我們的警察吐口水，沒有人可以對我們的軍人吐口水」，「如果發生了，他們會被狠狠教訓。」川普拒絕透露是否有意援引憲法授權總統動用聯邦軍隊，在本土鎮壓叛亂的1807年「暴亂法」（Insurrection Act），但他強調：「無論如何，我們將在各地部署軍隊。」

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則在社群媒體上寫道：「這是一場拯救文明的戰鬥。」

川普決定部署至少2000名加州國民兵，是他為了實現政治目標、繞過總統權限限制，而不惜打破政治規範的最新例證。上一次總統在未經州長請求下派遣國民兵處理國內事務，是1965年詹森總統為了保護阿拉巴馬州的民權示威者所為。

然而，川普的助手與盟友表示，洛杉磯當前的局勢幾乎完美體現了川普為何能在去年11月當選總統。川普盟友、前共和黨籍聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）指出，「一邊是主張執法、保護美國人；另一邊是為非法移民辯護，站在違法者那邊。」

在社群媒體上，川普與其幕僚及盟友嘗試主導對這些抗議的詮釋。儘管許多抗議活動保持和平，但他們大量轉發最激烈的衝突片段—尤其是抗議者攻擊聯邦執法人員的場面。他們也特別針對抗議者揮舞墨西哥與薩爾瓦多等外國國旗，將此視為「外國入侵」的證據。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）寫道：「非法犯罪外籍人士與暴力暴民這幾天一直在縱火、朝車輛丟擲石塊、攻擊聯邦執法人員。」

川普將加州州長紐松稱為「Newscum」（紐渣），長期將他當作攻擊對象，視其為民主黨失敗政策的象徵。紐松向紐約時報表示，「這並不令人意外，他們的成功仰賴加州的失敗，因此他們會不惜一切使用陳舊的劇本，即使事實並不站在他們那邊。」

紐松8日致函國防部長海格塞斯（Pete Hegseth），正式請求川普撤回國民兵動員令，強調聯邦政府的行動正在激化局勢。9日，紐松進一步宣布，加州將對川普的命令提起訴訟，挑戰其出動國民兵的合法性。

多名民主黨國會議員也指責，這場動亂正是川普一手造成。加州民主黨聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）指出，「總統及其幕僚是散播錯誤與假訊息的大師」，「他們製造了一場自己引爆的危機，然後以戲劇化與殘酷的方式推動移民執法。」

共和黨人則為川普辯護，認為他是正當行使保護公共安全的總統權限。加州共和黨聯邦眾議員基利（Kevin Kiley）說，「總統對目前洛杉磯聯邦官員遭受暴力與騷擾極為關切」，「我們之所以走到這一步，是因為加州政治領袖一連串魯莽的決策，縱容（前總統）拜登的開放邊境政策。」

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