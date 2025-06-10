為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏俄再度交換戰俘 25歲以下士兵為主未公布人數

    俄烏再度交換戰俘，烏克蘭士兵在民眾的簇擁下返回故土。（美聯社）

    俄烏再度交換戰俘，烏克蘭士兵在民眾的簇擁下返回故土。（美聯社）

    2025/06/10 00:18

    〔中央社〕烏克蘭與俄羅斯於當地時間今天下午再度交換戰俘，基輔當局與莫斯科均證實相關程序，但並未公布具體人數。烏克蘭媒體引述官員表示，基於安全考量，最終獲釋人數將於程序完成後對外公布。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過社群媒體表示，此次戰俘交換將如同上一輪分階段進行。他指出，相關程序涉及敏感細節，雙方仍每日就具體事項協商。

    俄羅斯方面則表示，已向烏克蘭移交「相當數量」的戰俘，並確認俄方也接回多名獲釋軍人。

    烏方戰俘處理協調總部（The Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）指出，獲釋的烏國戰俘來自海、陸、空軍、國民兵、國家邊防局、國土防衛部隊、國家特別交通部。

    「基輔獨立報」報導，烏克蘭人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，這次多數獲釋人員為2022年戰爭初期遭俘的軍人。

    雙方曾於本月2日在土耳其伊斯坦堡徹拉安宮（Ciragan Palace）會談達成共識，將針對重傷、健康狀況不佳及18至25歲的年輕戰俘進行交換，並同意各自移交6000具遺體。不過實際執行過程波折不斷，俄方指控烏方延宕行動，烏方則否認相關說法。

    近日俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，疑為報復烏軍日前代號「蜘蛛網」的無人機木馬屠城攻勢。烏方宣稱，此行動成功擊中並摧毀約34%的搭載戰略巡弋飛彈的俄軍軍機。外界曾擔心，雙方攻擊會影響換俘行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播