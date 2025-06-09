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    中共官方喉舌出事了？ 《人民日報》2高層被除名

    中共引導全國輿論的官方喉舌《人民日報》，有2名高層在其官網領導介紹欄目「被除名」，分別是女副社長胡果與編委委員、秘書長余繼軍，引起外界側目。（路透）

    中共引導全國輿論的官方喉舌《人民日報》，有2名高層在其官網領導介紹欄目「被除名」，分別是女副社長胡果與編委委員、秘書長余繼軍，引起外界側目。（路透）

    2025/06/09 22:38

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中共政局混亂，高層內鬥日益激烈，總書記習近平提拔的大批黨政軍高層被調查或被失踪，其中各軍種有數十名高級將領和軍工系統高層被查，現在連引導全國輿論的官方喉舌《人民日報》，有2名高層在其官網領導介紹欄目「被除名」，引起外界側目。

    去年10月，中共二十屆中央第四輪巡視對象公布，包括對中央宣傳部、中央統戰部、《人民日報》、《求是雜誌》、《光明日報》、《中國日報》、《經濟日報》、《科技日報》等34家單位進行常規巡視。

    同年12月28日晚，中共中央紀委國家監委網站公布，《人民日報》3名官員涉嫌嚴重違紀違法被查，分別是《人民日報》山西分社社長何勇；《人民日報》數字傳播前董事長、總經理徐濤；《人民日報》中國能源汽車傳播集團前黨委書記、董事長劉建林。

    香港《星島日報》6月9日報導，最近《人民日報》官網「領導介紹」欄位顯示，少了2名高層，《人民日報》副社長胡果與《人民日報》編委委員、秘書長余繼軍。暫時不清楚2人動向。

    1971年3月出生的胡果曾任《人民日報》總編室副主任、天津分社社長、對外交流合作部主任、經濟社會部主任等職。2023年9月升任《人民日報》副社長，成為副部級高官。2008年胡果榮獲第19屆「中國十大傑出青年」，同時也是《人民日報》重大時政評論「任仲平」的寫作小組成員。

    《人民日報》是中共的黨報和喉舌，「任理軒」、「任仲平」、「何振華」等人是《人民日報》引導全國輿論，灌輸謊言，給全中國人民洗腦的集體筆名。

    1969年11月出生的余繼軍，被指是《人民日報》大管家，曾任駐廈門記者站站長、重慶分社社長，2010年調任數位傳播辦公室主任，數位傳播公司董事長、總經理。

    中共引導全國輿論的官方喉舌《人民日報》，有2名高層在其官網領導介紹欄目「被除名」，包括女副社長胡果。（網路截圖）

    中共引導全國輿論的官方喉舌《人民日報》，有2名高層在其官網領導介紹欄目「被除名」，包括女副社長胡果。（網路截圖）

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