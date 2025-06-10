舊金山響應洛杉磯示威 加州逾百抗議人士被捕

美國洛杉磯連日動盪，群眾聚集抗議總統川普掃蕩非法移民，舊金山也爆發類似示威，當地約有60人被捕。（路透）

2025/06/10 00:12

〔中央社〕美國第2大城洛杉磯連日動盪，群眾聚集抗議總統川普掃蕩非法移民，至少有56人遭到逮捕。加州北部城市舊金山也爆發類似示威，警方今天晚間表示，當地約有60人被捕。

法新社報導，舊金山警方在社群平台X發文指出，警方已「宣布非法集會」狀態，「包含青少年在內約60人被捕」。

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聯邦移民官員日前展開行動，逮捕數十名有關當局口中的非法移民和幫派分子，導致洛杉磯市中心爆發示威，接著舊金山也出現抗議活動。

川普（Donald Trump）下令向洛杉磯部署國民兵（National Guard）後，當地騷亂進一步擴大，有車子遭到放火，安全部隊則向抗議者發射催淚瓦斯，警方命令群眾離開洛杉磯市中心。

根據洛杉磯警察局，執法人員過去2天逮捕至少56人，還有3名員警受到輕傷。

加州州長紐松（Gavin Newsom）稱川普的命令「嚴重破壞州主權」，要求總統撤銷命令並「將控制權交還加州」。

紐松也敦促抗議人士保持和平行動，並警告煽動暴力的人將被逮捕。

他在X平台發文寫道：「不要上川普的當。」

當局今晚宣布洛杉磯市中心為「非法集會」場所，當地媒體報導，大批警力駐守在各區幾乎無人的街道上。

不過根據當地電視台空拍影像，仍有零星抗議者分散各地，部分民眾投擲物品和煙火。

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