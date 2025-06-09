洛杉磯街頭變戰場！無人計程車Waymo竟被App叫來「大屠殺」

美國洛杉磯，Waymo無人駕駛計程車遭示威者塗鴉破壞，警方已逮捕27人（法新社）

2025/06/09 20:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯今（9日）爆發反移民政策示威，數千人癱瘓市中心101號高速公路。期間有示威者透過Waymo手機App叫來無人駕駛計程車後，抗議群眾誤認是支持川普政府的伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla的Robotaxi，便對多輛無人車噴漆塗鴉、縱火洩憤（一台Wayno造價約490萬新台幣），導致街道上充斥著大量有毒煙霧。目前警方已逮捕27人，Waymo也宣布全面暫停洛城自駕叫車服務，直至情勢穩定。

根據綜合外媒報導，Alphabet旗下的無人駕駛叫車服務公司Waymo，因多輛計程車在洛杉磯市中心遭示威者縱火與破壞，宣布即日起暫停在當地抗議熱區的營運服務。Waymo發言人指出，目前已暫停在洛杉磯營運計程車服務，局勢穩定後才會恢復車隊運行。

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據了解，此次遭波及的多輛Waymo車輛價值不斐，單台造價高達約490萬新台幣。根據現場畫面，示威者將車輛圍困後塗鴉、砸毀感應設備，甚至投擲燃燒物引爆車輛，造成現場濃煙密布、車輛中的鋰離子電池有毒氣體外洩。洛杉磯警方已逮捕至少27名抗議者，暴力事件不斷升級後，警察局將整個市中心劃為「非法集會區」，並將針對蓄意破壞行為展開調查。

全球首富馬斯克，也在社群平台X寫說，「這樣不OK」，只見一名赤裸上身的抗議者，站在滿是塗鴉的車輛上，並揮舞墨西哥國旗，而現場仍是大火與濃煙瀰漫。據悉，現場還有不少人揮舞著巴勒斯坦國旗等國際標誌，並舉著譴責ICE的標語，並大喊著「辭職！」等口號。

This is not ok pic.twitter.com/feOtg6f6ge — Elon Musk （@elonmusk） June 9, 2025

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