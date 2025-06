洛杉磯街頭變戰場！無人計程車Waymo竟被App叫來「大屠殺」

2025/06/09 20:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯今(9日)爆發反移民政策示威,數千人癱瘓市中心101號高速公路。期間有示威者透過Waymo手機App叫來無人駕駛計程車後,抗議群眾誤認是支持川普政府的伊隆·馬斯克(Elon Musk)旗下Tesla的Robotaxi,便對多輛無人車噴漆塗鴉、縱火洩憤(一台Wayno造價約490萬新台幣),導致街道上充斥著大量有毒煙霧。目前警方已逮捕27人,Waymo也宣布全面暫停洛城自駕叫車服務,直至情勢穩定。

根據綜合外媒報導,Alphabet旗下的無人駕駛叫車服務公司Waymo,因多輛計程車在洛杉磯市中心遭示威者縱火與破壞,宣布即日起暫停在當地抗議熱區的營運服務。Waymo發言人指出,目前已暫停在洛杉磯營運計程車服務,局勢穩定後才會恢復車隊運行。

據了解,此次遭波及的多輛Waymo車輛價值不斐,單台造價高達約490萬新台幣。根據現場畫面,示威者將車輛圍困後塗鴉、砸毀感應設備,甚至投擲燃燒物引爆車輛,造成現場濃煙密布、車輛中的鋰離子電池有毒氣體外洩。洛杉磯警方已逮捕至少27名抗議者,暴力事件不斷升級後,警察局將整個市中心劃為「非法集會區」,並將針對蓄意破壞行為展開調查。

全球首富馬斯克,也在社群平台X寫說,「這樣不OK」,只見一名赤裸上身的抗議者,站在滿是塗鴉的車輛上,並揮舞墨西哥國旗,而現場仍是大火與濃煙瀰漫。據悉,現場還有不少人揮舞著巴勒斯坦國旗等國際標誌,並舉著譴責ICE的標語,並大喊著「辭職!」等口號。

