洛杉磯反驅非法移民爆衝突 曹長青：裡應外合的暴亂

洛杉磯示威越演越烈，美國總統川普已下令動員2000名國民兵鎮壓。（路透）

2025/06/09 19:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基於對聯邦當局強力掃蕩非法移民的不滿，美國加州洛杉磯近日爆發抗議潮，從謠言引爆群情激憤到街頭縱火、衝突升級，總統川普已下令2000名國民兵進駐平亂。同時，墨西哥總統公開聲援抗議者，引發美國輿論撻伐，旅美評論家曹長青直言，這根本不是和平抗議，而是一場「裡應外合的暴亂」。

川普政府第二任期誓言加強打擊境內非法移民，全副武裝的執法人員六日在洛杉磯各區域的工作場所執行醒目突襲行動，引發民眾憤慨，7日在洛杉磯市中心南部派拉蒙的執法工作站集結，進而引發對峙。據《BBC》報導，連日延燒的抗議潮，起因為派拉蒙五金行外疑似出現移民執法車輛，引發社區恐慌，傳出有非法勞工被捕。儘管美國國土安全部澄清該地並未有大規模移民搜捕行動，但抗議迅速升溫，有人投擲汽油彈、焚燒車輛，警方出動胡椒噴霧與橡膠子彈鎮壓，還有多名媒體記者遭波及受傷。川普也已發布行政備忘錄，動員國民兵駐守60天。

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對此，旅美評論家曹長青在 臉書表示，這根本不是和平抗議，而是背後有政客在煽動，「在當地，有左派州長紐森和極端無能的西裔女市長。在外國，墨西哥女總統公開呼籲、煽動美國的西裔起來反抗」。他直言，這是一場「裡應外合的暴亂」，嚴重威脅當地人民安全與社會秩序。

曹長青認為，美國若放任暴徒肆意攻擊聯邦機關與執法單位，不僅是國內法治的崩潰，更是對國家主權的挑戰。他稱讚川普在混亂中挺身而出，跳過加州州長的反對，直接出動國民兵，制止騷亂、維持秩序，是「果敢的正確之舉」。

有不少網友認同曹長青的說法，「支持鎮壓」，怒批「非法移民太過分」、「乞丐趕廟公，偷渡的還這麼囂張」、「全部取消社福、驅逐出境」，也有人呼籲「應出兵逮捕墨西哥女總統並向墨國宣戰」，網友也喊話「川普加油」、「多虧川普，不然美國就變中國了」。但也有少數聲音表示「洛杉磯加油！反抗打倒政府」，諷刺「這比64鎮壓還狠，這就是自由與民主」。

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