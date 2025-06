洛杉磯示威多輛Waymo無人車遭縱火破壞 開撕川普的馬斯克說話了！

2025/06/09 19:38

〔即時新聞/綜合報導〕川普政府近期加強取締非法移民的行動引發洛杉磯群眾站上街頭抗議川普的移民政策,示威行動持續擴大並失控,今天更有大批示威者走上市中心101號公路,癱瘓南北雙向車道,還傳出多輛Google母公司Alphabet旗下的無人駕駛叫車服務公司「Waymo」遭人破壞縱火洩憤,Waymo緊急宣布暫停洛杉磯服務。對此,同樣在發展無人駕駛計程車「Robotaxi」的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在社群直言:「這樣非常不OK!」

此次大規模抗議的導火線,是聯邦移民暨海關執法局(ICE)上週五起在洛杉磯針對無證移民展開的大規模突襲搜捕行動。面對洛杉磯抗議示威行動升級,川普8日派出國民兵部隊鎮守在洛杉磯聯邦政府大樓周邊,但警民衝突仍在各地上演。

台灣時間9日,傳出數輛途經抗議現場的無人車Waymo遭示威者噴漆塗鴉甚至縱火,有消息稱這些車子是示威者故意叫去現場破壞洩憤。據悉,一輛Waymo車價值約15萬美元(約新台幣490萬),有美媒記者宣稱目擊至少5輛Waymo起火,受損車輛可能更多。對此,Waymo發言人緊急發聲,表示因為有多輛車在洛杉磯市中心遭抗議者縱火,將暫停在抗議區域內提供接送服務,待情勢確認安全後,車輛才會復駛。

對此,旗下特斯拉同樣在積極發展無人駕駛計程車「Robotaxi」的馬斯克,最近離開美國政府效率部( DOGE)後雖然與川普開撕互咬,2人關係緊張,但他今天也在其X平台指責洛杉磯暴動,還PO出一名示威者高舉墨西哥國旗踩在Waymo車頂上的照片,直言「這很不OK(This is not ok)」。

時常分享國際政經趨勢相關議題的臉書粉專「IEObserve 國際經濟觀察」今天則發文表示,「在美國洛杉磯這種治安很差的地方,無人車還有一種edge case(邊緣案例)就是暴力破壞,裡面沒人無法嚇阻防禦,也沒辦法對暴徒自衛直接輾過去,所以暴徒或搶匪真的有心破壞只能任人宰割。我一開始以為是AI生成,結果真的有人叫了一堆Waymo到現場燒跟破壞。Waymo這樣應該虧了不少錢,目測至少有三台車被燒,保險若有cover,這樣保費應該也會蠻恐怖。」

