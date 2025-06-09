返家途中撞上風箏線 巴西男頸噴血慘死 妻驚恐目睹

巴西「戰鬥風箏」比賽中，參賽者使用塗有玻璃粉的鋒利風箏線，透過切割對手風箏線爭奪勝利，但這些鋒利的風箏線也成為傷人利器。示意圖。（路透）

2025/06/09 20:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日再傳風箏線奪命事件。一名男子在騎機車經過里約州北部時，遭高空飄落的風箏線纏住脖子，當場割喉倒地，雖經緊急送醫仍傷重不治。事件引發社會震驚，也再度掀起全面禁用危險風箏線的呼聲。

根據《每日郵報》報導，41歲的奧瑞爾・亨里克（Auriel Missael Henrique）生前為一名機車司機與廚師，當時與妻子共乘機車，行經杜給加西亞（Duque de Caxias）市街頭。兩人正準備前往探望女兒，途中突遭不明線材纏頸。由於線幾乎透明，無法即時反應，機車未減速即撞入，亨里克的喉部被割開，大量失血倒臥路中。

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目擊的妻子強忍驚慌，聯合路過駕駛試圖止血，並火速送往伊瓜蘇新城醫院。但途中亨里克出現心臟驟停，到院時已無生命跡象，宣告不治，留下三名子女，年齡最小僅6歲。

警方證實，造成事故的線材為巴西俗稱「linha chilena」的玻璃風箏線，常見於風箏對戰活動中。該類風箏線為增加競技性，外層塗滿膠水與玻璃粉，極為鋒利，原意用於削斷對手風箏，卻屢釀傷亡。

風箏競技雖為部分地區的傳統娛樂，卻因線材危險性日益引發爭議。根據非營利組織MovRio統計，自2019年起，光是里約州就通報超過2800起非法使用玻璃風箏線的案件。儘管部分城市已明令禁止，但實際執行難度高，意外仍時有所聞。部分機車騎士為防意外，已自備前端配有刀刃的「切線桿」以斷除路中飄線，惟無法完全杜絕風險。

目前，巴西國會正審議全面禁用玻璃風箏線的聯邦法案，內容包括禁止製造、販售與使用。違者最高將面臨三年徒刑與高額罰金。該法案已於去年通過眾議院，現正進入參議院審議階段。

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