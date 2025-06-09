萬海貨輪驚傳大爆炸影片曝光！ 已知5重傷4失蹤 海上冒火竄濃煙

萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

2025/06/09 18:51

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸，萬海航運稍早已發聲明證實此事。目前已知此次重大事故造成至少4人失蹤、5人重傷。

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綜合外媒報導，印度時間今日上午10點30分（台灣時間9日下午1點）左右，印度孟買（Mumbai）海事運營中心接獲通報，指一艘懸掛新加坡國旗的「萬海503號」貨櫃船在喀拉拉邦（Kerala）海岸附近發生大爆炸。印度國防部下轄喀拉拉邦和拉克沙群島（Lakshadweep）國防公關部門「PRO Defence Kochi」，今下午在官方X平台曝光空拍出事貨輪的影片和照片，可以看到在海上的萬海503號因爆炸發生大火，大量濃煙竄出，狀況相當嚴重。

據悉，萬海503號船長270公尺，吃水深度12.5公尺，本月7日離開斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）前往孟買，原本預計明天（10日）抵達孟買的那瓦謝瓦港（Nhava Sheva）。事發第一時間，印度海軍調動驅逐艦蘇拉特號（INS Surat）前往事發海域提供緊急援助，已知船上有22名船員，目前有18人順利獲救，另外4人失蹤；從船上逃下來的船員有5人重傷，其中2人嚴重燒燙傷。貨輪爆炸原因還有待進一步調查釐清。

萬海航運傍晚5點18分發布重訊證實「子公司萬海航運（新加坡）有限公司船舶失火」，表示「公司正與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事宜。」

#Update

Of the 22 crew, 18 crew have abandoned the ship on boat.

Crew being rescued by CG and IN assets.

Vessel is presently on fire and adrift.@indiannavy @IndiaCoastGuard @IN_HQSNC @IN_WNC pic.twitter.com/5Uqskt0iHJ — PRO Defence Kochi （@DefencePROkochi） June 9, 2025

萬海航運發聲明證實事故。（圖翻攝自公開資訊觀測站）

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