萬海貨輪驚傳大爆炸影片曝光！ 已知5重傷4失蹤 海上冒火竄濃煙

2025/06/09 18:51

旺春輪印度西岸失火、船員棄船 萬海已啟動緊急處理程序

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕萬海航運(2615)一艘貨輪今天(9日)驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸,萬海航運稍早已發聲明證實此事。目前已知此次重大事故造成至少4人失蹤、5人重傷。

綜合外媒報導,印度時間今日上午10點30分(台灣時間9日下午1點)左右,印度孟買(Mumbai)海事運營中心接獲通報,指一艘懸掛新加坡國旗的「萬海503號」貨櫃船在喀拉拉邦(Kerala)海岸附近發生大爆炸。印度國防部下轄喀拉拉邦和拉克沙群島(Lakshadweep)國防公關部門「PRO Defence Kochi」,今下午在官方X平台曝光空拍出事貨輪的影片和照片,可以看到在海上的萬海503號因爆炸發生大火,大量濃煙竄出,狀況相當嚴重。

據悉,萬海503號船長270公尺,吃水深度12.5公尺,本月7日離開斯里蘭卡首都可倫坡(Colombo)前往孟買,原本預計明天(10日)抵達孟買的那瓦謝瓦港(Nhava Sheva)。事發第一時間,印度海軍調動驅逐艦蘇拉特號(INS Surat)前往事發海域提供緊急援助,已知船上有22名船員,目前有18人順利獲救,另外4人失蹤;從船上逃下來的船員有5人重傷,其中2人嚴重燒燙傷。貨輪爆炸原因還有待進一步調查釐清。

萬海航運傍晚5點18分發布重訊證實「子公司萬海航運(新加坡)有限公司船舶失火」,表示「公司正與主管機關和保險公司積極合作,處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事宜。」

