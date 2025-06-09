為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    萬海貨輪驚傳大爆炸影片曝光！ 已知5重傷4失蹤 海上冒火竄濃煙

    萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    2025/06/09 18:51

    相關新聞：

    旺春輪印度西岸失火、船員棄船 萬海已啟動緊急處理程序

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕萬海航運（2615）一艘貨輪今天（9日）驚傳在印度洋航行途中發生大爆炸，萬海航運稍早已發聲明證實此事。目前已知此次重大事故造成至少4人失蹤、5人重傷。

    綜合外媒報導，印度時間今日上午10點30分（台灣時間9日下午1點）左右，印度孟買（Mumbai）海事運營中心接獲通報，指一艘懸掛新加坡國旗的「萬海503號」貨櫃船在喀拉拉邦（Kerala）海岸附近發生大爆炸。印度國防部下轄喀拉拉邦和拉克沙群島（Lakshadweep）國防公關部門「PRO Defence Kochi」，今下午在官方X平台曝光空拍出事貨輪的影片和照片，可以看到在海上的萬海503號因爆炸發生大火，大量濃煙竄出，狀況相當嚴重。

    據悉，萬海503號船長270公尺，吃水深度12.5公尺，本月7日離開斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）前往孟買，原本預計明天（10日）抵達孟買的那瓦謝瓦港（Nhava Sheva）。事發第一時間，印度海軍調動驅逐艦蘇拉特號（INS Surat）前往事發海域提供緊急援助，已知船上有22名船員，目前有18人順利獲救，另外4人失蹤；從船上逃下來的船員有5人重傷，其中2人嚴重燒燙傷。貨輪爆炸原因還有待進一步調查釐清。

    萬海航運傍晚5點18分發布重訊證實「子公司萬海航運（新加坡）有限公司船舶失火」，表示「公司正與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事宜。」

    萬海航運發聲明證實事故。（圖翻攝自公開資訊觀測站）

    萬海航運發聲明證實事故。（圖翻攝自公開資訊觀測站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播