大馬嚴重車禍！巴士追撞廂型車 14大學生魂斷返校路

馬來西亞霹靂州宜力鎮附近發生的嚴重車禍現場，一輛綠色巴士在與廂型車碰撞後翻覆路旁，車身嚴重受損。此意外造成多人死傷。（法新社）

2025/06/09 18:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬來西亞北部靠近泰國邊境的「東西大道」上，於當地時間9日凌晨發生一起嚴重死亡車禍。一輛載送大學生返校的巴士失控追撞前方一輛廂型車，造成至少15人死亡，其中13人當場罹難，另有33人受傷，7人情況危急。這是馬來西亞十多年來最致命的公路交通事故。

根據《法新社》報導，這起意外發生在霹靂州（Perak）宜力鎮（Gerik）附近。霹靂州警察局長諾丁（Hisam Nordin）表示：「看來巴士似乎失控並從後方撞擊了廂型車。」消防救援部門拍攝的現場照片顯示，綠色巴士翻覆呈右側臥倒，車尾嚴重毀損；紅色廂型車則滑入路旁溝渠，車窗盡碎。

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霹靂州災難管理局在聲明中指出：「部分受害者自行脫困，部分被拋出車外，其他人則仍受困巴士內。」救援人員需動用油壓剪才能將受困者從巴士中救出。緊急服務部門確認，死者中包括14名蘇丹依德理斯教育大學（Sultan Idris Education University）的學生，另一名死者為巴士隨車服務員。大部分罹難者年齡介於21至23歲。

事發時，這群學生正從馬來西亞東北部的日惹（Jerteh）鎮返回校園，意外約在凌晨1點過後發生。警方目前正調查事故原因，釐清是否涉及人為疏失或技術問題。一名目擊者向《新海峽時報》形容現場「一片混亂，學生們尖叫哭喊求救」，許多人被困在扭曲的殘骸中。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）已下令高等教育部協助罹難者家屬，並與其夫人阿茲莎對此悲劇表達「深切哀悼」。安華在臉書發文表示：「這類令人心碎的悲劇一再重演，應讓所有人引以為戒，務必小心駕駛，切勿搶快。生命無價，無法取代。」

根據官方數據，馬來西亞交通事故率偏高，平均每日有18人死於道路意外。連接馬來西亞半島東西兩岸的「東西大道」更是事故頻傳，車輛與動物碰撞事件也時有所聞。馬來西亞史上最嚴重的巴士意外發生於2013年，當時一輛長途巴士在吉隆坡東北方墜入峽谷，造成37人死亡。

來西亞霹靂州宜力鎮嚴重車禍現場，一輛紅色廂型車（MPV）在與巴士碰撞後，車尾嚴重毀損並滑入路旁溝渠。遠處可見多輛救護車及救援人員。（歐新社）

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