「日本最搞笑自拍婆婆」西本喜美子過世 享耆壽97歲
以拍攝各種逗趣搞笑自拍爆紅、在IG擁有38萬人追蹤的「自拍奶奶」（自撮りおばあちゃん）西本喜美子。（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕以拍攝各種逗趣搞笑自拍爆紅、在IG擁有38萬人追蹤的「自拍奶奶」（自撮りおばあちゃん）西本喜美子，在今（9）日下午傳出過世，享耆壽97歲。據悉，西本喜美子今年5月下旬，曾發文告知自己將住院療，並一如既往附上一張自己的俏皮照，不少粉絲得知她過世的噩耗，紛紛湧入她的貼文留言悼念。
西本喜美子的兒子西本和民今日下午透過她的IG帳號，透露從上月因病住院治療的母親，已在今日安詳辭世，葬禮將依故人遺願，由親屬舉行家族葬，「對於母親生前所蒙諸位厚愛與關照，謹致由衷感謝。」
請繼續往下閱讀...
西本和民提到，母親西本喜美子的攝影人生長達25年，「母親總是帶著笑容，樂在創作。為了將歡笑與喜悅帶給更多人，她創作了無數作品。」、「母親從72歲開始攝影，能夠與這麼多人相遇，是她莫大的幸運，也讓她的第三人生無比豐盛。」
綜合日媒報導，來自日本熊本縣、高齡97歲的西本喜美子，在72歲時首度接觸相機後，便開始熱衷拍攝各種畫面，更在74歲學會用MAC電腦修圖，詮釋「活到老，學到老」的真諦。起初西本喜美子的拍攝內容主要以靜物為主，直到她某次分享自己的搞怪照，意外在網上爆紅，自此開始拍攝一系列創意無限、令捧腹大笑的「自拍照」。
【訃報】写真家の西本喜美子さんが死去、97歳 「自撮りおばあちゃん」として人気https://t.co/ubZqand3ZQ— ライブドアニュース （@livedoornews） June 9, 2025
西本さんは72歳で写真撮影を行うようになり、自撮り写真が話題に。写真展、出版本、SNSなどでも注目され、インスタグラムのフォロワー数は約38万人と人気を集めた。 pic.twitter.com/WzCT65JMNB
“自撮りおばあちゃん”西本喜美子さん、死去 97歳https://t.co/5RxFLX2vMT— ORICON NEWS（オリコンニュース） （@oricon） June 9, 2025
72歳で写真を始め、遊び心あふれるチャーミングな自撮り写真で人気に。西本さんの家族はインスタで「母の第三の人生を本当に豊かなものにしてくれました」と感謝を綴っている。 pic.twitter.com/cu0EksRojN
西本喜美子在72歲時首度接觸相機後，便開始熱衷拍攝各種畫面，更在74歲學會用MAC電腦修圖，詮釋「活到老，學到老」的真諦。（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）
起初西本喜美子的拍攝內容主要以靜物為主，直到她某次分享自己的搞怪照，意外在網上爆紅，自此開始拍攝一系列創意無限、令捧腹大笑的「自拍照」。（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）
西本喜美子的兒子表示，「母親總是帶著笑容，樂在創作。為了將歡笑與喜悅帶給更多人，她創作了無數作品。」（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）