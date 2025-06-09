「日本最搞笑自拍婆婆」西本喜美子過世 享耆壽97歲

以拍攝各種逗趣搞笑自拍爆紅、在IG擁有38萬人追蹤的「自拍奶奶」（自撮りおばあちゃん）西本喜美子。（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）

2025/06/09 18:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以拍攝各種逗趣搞笑自拍爆紅、在IG擁有38萬人追蹤的「自拍奶奶」（自撮りおばあちゃん）西本喜美子，在今（9）日下午傳出過世，享耆壽97歲。據悉，西本喜美子今年5月下旬，曾發文告知自己將住院療，並一如既往附上一張自己的俏皮照，不少粉絲得知她過世的噩耗，紛紛湧入她的貼文留言悼念。

西本喜美子的兒子西本和民今日下午透過她的IG帳號，透露從上月因病住院治療的母親，已在今日安詳辭世，葬禮將依故人遺願，由親屬舉行家族葬，「對於母親生前所蒙諸位厚愛與關照，謹致由衷感謝。」

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西本和民提到，母親西本喜美子的攝影人生長達25年，「母親總是帶著笑容，樂在創作。為了將歡笑與喜悅帶給更多人，她創作了無數作品。」、「母親從72歲開始攝影，能夠與這麼多人相遇，是她莫大的幸運，也讓她的第三人生無比豐盛。」

綜合日媒報導，來自日本熊本縣、高齡97歲的西本喜美子，在72歲時首度接觸相機後，便開始熱衷拍攝各種畫面，更在74歲學會用MAC電腦修圖，詮釋「活到老，學到老」的真諦。起初西本喜美子的拍攝內容主要以靜物為主，直到她某次分享自己的搞怪照，意外在網上爆紅，自此開始拍攝一系列創意無限、令捧腹大笑的「自拍照」。

西本喜美子在72歲時首度接觸相機後，便開始熱衷拍攝各種畫面，更在74歲學會用MAC電腦修圖，詮釋「活到老，學到老」的真諦。（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）

起初西本喜美子的拍攝內容主要以靜物為主，直到她某次分享自己的搞怪照，意外在網上爆紅，自此開始拍攝一系列創意無限、令捧腹大笑的「自拍照」。（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）

西本喜美子的兒子表示，「母親總是帶著笑容，樂在創作。為了將歡笑與喜悅帶給更多人，她創作了無數作品。」（圖擷取自@kimiko_nishimoto IG）

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