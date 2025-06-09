這也禁？ 中國手遊《戀與深空》玩家爆料 習近平弟弟「習遠平」是敏感詞

近期中國熱門戀愛手遊《戀與深空》玩家爆料，原本單純想為遊戲角色寫生日祝賀，未料竟因此發現「1人物名字」竟是黨的敏感詞之一。（圖擷取自中國微博、@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/09 20:51

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中國手遊《原神》玩家取名「刃沂坪」 系統判定暗殺習近平封殺帳號

這也管？「翠」字被疑暗諷「習習卒」 在微博遭全面封殺

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多中國人熱衷以「政治歸政治，XX歸XX」等論調，向外國人聲稱中共政府「絕對保障人民言論自由」，然而這些說法，卻總被該國嚴密控管網路言論的「文字獄」現象打臉。近期中國熱門戀愛手遊《戀與深空》玩家爆料，原本單純想為遊戲角色寫生日祝賀，未料竟因此發現「一人物名字」竟是黨的敏感詞之一。

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長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」，日前接獲網友匿名投稿，透露不少玩家在遊玩由中國「疊紙網絡」開發、超人氣中國3D戀愛乙女遊戲《戀與深空》期間，意外得知一個先前從不知曉的敏感詞。投稿網友表示，玩家之所以會發現這件事，全是因為遊戲官方為即將過生日的男角「夏以晝」，所舉行的系列慶生活動。

根據《戀與深空》在中國微博的官方帳號發文，遊戲官方從本月6日起至17日，邀請玩家為6月13日過生日的男角「夏以晝」，寫下自己想給他的生日祝福，還聲稱收集的生日祝福，之後將會採用特別的方式讓他接收，還有機會出現在遊戲官方舉辦的線下慶生互動中。消息一出，立即吸引大批「夏以晝」粉絲熱烈討論。

然而，有一名玩家寫下，「夏以晝生日快樂，希望你永遠平平安安，健健康康」，未料他當這段生日祝福送出瞬間，馬上被遊戲系統告知「存在敏感詞彙」，請他重新輸入，讓他對此感到非常疑惑。事後該名玩家將這件事截圖、分享到《戀與深空》玩家討論區，除了引起眾人熱烈討論，也釣出內行人用非常隱晦的方式為其解惑。

根據內行網友指出，這名玩家寫出「希望你永遠平平安安」這句話，有2個字涉及中國政治敏感議題，因為如果把「遠」與「平」連在一起，會被遊戲系統判定是在指前國際節能環保協會（International Ecological Economy Promotion Association）會長、中國國家主席習近平同父同母的親弟弟「習遠平」。

不少《戀與深空》的國外玩家、各國網友對此吐槽，「反向科普」、「弟弟不平安了」、「我勒個遠平親王」、「全身G點的中國語」、「整的和伏地魔一樣」、「皇上弟弟也享受保佑」、「電子錦衣衛繼續巡街呢」、「這是生怕別人不知道才給敏感的吧」、「這個時代還有避諱，不知道的還以為是清朝」、「以前學到古代避皇帝名諱我還當個笑話看呢」、「只聽說皇上要避諱，沒聽說過親王也要避諱，大習朝威武」。

事實上，在中國遊戲圈與習近平有關的「文字獄」現象十分常見。去年10月，一名中國手遊《原神》玩家為遊戲怪獸取名「刃沂坪」，未料遭系統判定想暗殺習近平，該帳號因此被封鎖11年；2021年2月，日本手遊《偶像夢幻祭2》中國版在微博宣傳時，刻意把角色「高峯翠」的「翠」字，替換成日文羅馬拼音，因為該字疑暗諷習近平死掉。

前國際節能環保協會會長、中國國家主席習近平（左）同父同母的親弟弟習遠平（右）。（路透資料照、圖擷取自中國新浪，本報合成）

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