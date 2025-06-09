馬斯克槓川普！老爸緩頰：壓力大說錯話 總統會贏

馬斯克與川普互嗆，老馬斯克（見圖） 出面緩頰，稱兒子壓力大。（法新社，資料照）

2025/06/09 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普近來在社群媒體上隔空互嗆，引發外界關注。對此，馬斯克79歲的父親老馬斯克（Errol Musk）8日在莫斯科接受俄羅斯媒體採訪時表示，這場爭執源於雙方壓力過大，他認為兒子公開挑戰川普是「犯了錯」，並預料川普最終將佔上風。

根據《路透》引述俄羅斯《消息報》（Izvestia）的報導，老馬斯克在訪俄期間評論道：「你知道他們（指馬斯克與川普）過去5個月承受了巨大壓力，給他們點空間吧。他們非常疲憊和緊張，所以發生這種事是可以預料的。」他接著說：「川普會贏，他是總統，他是被選出來的總統。所以，你知道，我認為伊隆犯了個錯。但他累了，壓力也很大。」

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馬斯克與川普的口水戰始於上週，馬斯克公開抨擊川普總統提出的全面性稅收與支出法案是「令人作嘔的怪物」。對此，川普於7日反擊稱，他與這位億萬富豪捐助者的關係已經結束，並警告若馬斯克資助民主黨人，以對抗支持該法案的共和黨議員，將面臨「嚴重後果」。

老馬斯克試圖淡化這場爭執，稱其「只是小事一樁」，「明天就會過去」。截至目前，白宮與伊隆·馬斯克方面均未在美國正常工作時間以外對此發表評論。

報導提到，值得注意的是，馬斯克曾是川普2024年總統競選活動的主要金主之一。川普上任後，還曾任命馬斯克主導一項備受爭議的聯邦政府瘦身及削減開支計畫。如今兩人公開決裂，後續發展備受矚目。

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