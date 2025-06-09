洛杉磯抗議爆激烈對峙 中國新華社2記者遭波及受傷

洛杉磯抗議衝突現場，中國官媒新華社2名記者遭催淚瓦斯及橡膠子彈攻擊受傷。（本報合成，擷取自新華社）

2025/06/09 17:02

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洛杉磯反非法移民抗議掃蕩升溫 女記者直播遭近距離射擊橡膠子彈

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯持續爆發反非法移民掃蕩抗議，街頭衝突升溫。繼澳洲新聞台女記者遭警方橡膠子彈擊中腿部後，中國官媒《新華社》駐地記者團隊也傳出，在採訪期間遭遇警力驅離，男記者高山手臂二度被催淚瓦斯波及，同行的攝影記者腿部則被橡膠子彈攻擊，留下明顯傷口。

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《新華社》報導，洛杉磯警察局（LAPD）台灣時間今（9）日中午再度發布警告，勒令市中心所有非法集會者立即撤離，警方並持續以催淚瓦斯、橡膠子彈等非致命武力進行驅散。記者高山表示，他在採訪期間遭遇兩次催淚瓦斯衝擊，「臉上火辣辣的，皮膚燒得非常痛」。另名攝影記者則在混亂中被橡膠子彈擊中腿部，腿上血痕清晰可見。不過兩人均未出現嚴重傷勢，暫無大礙。

報導指出，現場抗議者與警方對峙持續升高，部分群眾不僅對國民兵叫囂，還投擲石塊、水瓶，甚至將警方發射的催淚彈撿起回擲。警方則強化戒備，陸續封鎖多處路口並調集更多警力支援。

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