凱特王妃葬禮計畫代號「雷丁橋行動」 傳威廉王子親自規劃

英國王室成員人氣最高的凱特王妃，2024年3月被診斷出罹患癌症，消息震驚全球，即便她在今年1月宣布，病情得到緩解、已結束化療療程，但她的健康狀況備受各界關注。（路透資料照）

2025/06/09 16:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室評論員德克斯在即將出版的新書中揭露，白金漢宮已為凱特王妃（HRH Catherine, Princess of Wales）擬定一套名為「雷丁橋行動」（Operation Reading Bridge）的計畫，來應對她可能去世的情況。根據德克斯說法，這個代號是由威廉王子（HRH William, Prince of Wales）選定。

綜合外媒報導，英國王室成員人氣最高的凱特王妃，2024年3月被診斷出罹患癌症，消息震驚全球，即便她在今年1月宣布，病情得到緩解、已結束化療療程，但她的健康狀況備受各界關注。將於今年6月11日出版新書的英國王室評論員德克斯（Bertrand Deckers），在新書中揭露白金漢宮已對凱特王妃制定一套詳細、與葬禮相關的應急計畫。

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根據德克斯描述，名為「雷丁橋行動」計畫的代號名稱，幾乎像是一種愛的宣言，並指出凱特王妃的丈夫威廉王子，在制定這項計畫中扮演了重要角色，因為「雷丁橋」正是凱特王妃的故鄉英格蘭雷丁鎮（Reading）。另外，這個計畫曝光當天，已恢復王室職責的凱特王妃，正在溫莎堡出席一場青少年會議（Early Years Meeting）。

此外，雖然英國王室一直存在為王室成員去世、王儲登基等情況，進行各種事前計畫，但對於德克斯發布的這項消息，白金漢宮目前並未發表任何回應，令不少網友質疑消息的真實性。

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