有骨氣！民主黨參議員挺馬斯克反抗川普 但不接受任何捐款

布克聽到川普威脅馬斯克勿資助民主黨人後表示，他支持馬斯克反抗川普，但他不會拿馬斯克的錢。（美聯社）

2025/06/09 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）8日在《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中指出，他支持億萬富豪馬斯克在川普「大而美」預算法案引發爭議之際向美國民眾「敲響警鐘」，但他不會接受馬斯克的任何捐款。

英國《衛報》指出，美國總統川普7日警告馬斯克，不要在明年國會期中選舉支持民主黨候選人，否則他將面臨「嚴重後果」。對此，曾在今年4月打破參院史上最冗長的演說紀錄，持續站立超過25小時對川普「違憲」行為提出激烈抗議的布克，稱自己沒有讓馬斯克為其競選活動提供資金的想法。

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布克指出，他支持馬斯克在內的任何人「現在就投入資源，讓更多美國人知曉（川普預算法案缺點），明白一旦法案獲得通過，美國普羅大眾將面臨川普腐敗行為造成的生活成本飆升」。

隨著川普與馬斯克鬧翻，民主黨人正在努力思考如何將這個戲劇性衝突轉化為機會。

馬斯克曾在2022年背棄民主黨，並在2024年為川普的競選活動捐贈2.7億美元（約80.8億台幣），為共和黨最終勝利提供關鍵幫助。隨著川馬之間的矛盾愈演愈烈，馬斯克在X平台發文表示，「明年11月，我們將解僱所有背叛美國人民的政客」，顯然是指任何支持川普預算法案的國會議員。

選區涵蓋美國加州矽谷的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）上週與馬斯克一位「資深密友」交談後指出，民主黨疏遠馬斯克並不明智，「我期待伊隆在2026年將矛頭轉向『讓美國再次偉大的共和黨人』（MAGA republicans）」。

然而，佛蒙特州參議員桑德斯和紐約州眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等左翼民主黨人，公開將馬斯克描繪成選民應該反對的對象，因為他是「那些試圖透過政治手段施加影響力的大富豪」。

桑德斯在《美國有線電視新聞網》（CNN）的「國情咨文」節目中表示，自2008年投票支持歐巴馬以來，馬斯克已經「演變」成極端份子。

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