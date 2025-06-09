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    買到現賺2千萬差價！南韓果川房屋認購申請火爆

    韓國土地住宅公社在京畿道果川市的建案釋出1戶，和附近相比便宜10億韓元引發轟動。圖為該建案鳥瞰圖。（圖擷自LH官網）

    韓國土地住宅公社在京畿道果川市的建案釋出1戶，和附近相比便宜10億韓元引發轟動。圖為該建案鳥瞰圖。（圖擷自LH官網）

    2025/06/09 14:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國土地住宅公社（LH）位於京畿道果川市的新婚希望鎮（對年輕人、新婚夫婦提供優惠）建案，有1戶房屋取消了原買主的購賣資格，近來釋出認購申請引發轟動，因為這間房產和附近相比便宜了10億韓元（約新台幣2207萬元）左右。

    《朝鮮日報》報導，這處LH建案是在2020年開始銷售，此次釋出戶型為55平方公尺（約16.6坪），售價和5年前一樣都是5.3933億韓元（約新台幣1190萬元）。

    相較之下，附近一處於2008年完工的公寓房屋，上個月底有59平方公尺（約17.8坪）的戶型以16.5億韓元（約新台幣3641萬元）成交，考慮到面積略有差異，若買到LH的這間房子差不多現賺10億韓元。

    由於認購諮詢、申請相當踴躍，LH宣布截止日期延長到本月16日，之後會用抽籤決定幸運兒並於20日公布。據了解，申請者資格為認購公告（5月29日）之前未持有任何房產，並且是新婚夫婦、準夫婦或單親家庭。

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