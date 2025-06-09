川普禁止12國公民入境美國生效 人權團體與民主黨人士強烈反彈

美國總統川普8日登機前舉拳致意。美國政府近日宣布並實施了引發廣泛爭議的新旅行禁令。（法新社）

2025/06/09 14:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，再度祭出具爭議性的旅行禁令。根據《法新社》報導，這項新禁令自美東時間9日凌晨零時起生效，禁止來自12個國家的人民進入美國。此舉引發人權團體與民主黨人士強烈反彈，並被視為川普第一任期激進移民政策的延續與擴張。

白宮指出，此次被列入全面禁令的國家包括：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。另有部分限制適用於蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉，主要針對臨時工作簽證。

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川普聲稱，這項新措施是針對近期在科羅拉多州發生的恐攻事件所做出的安全回應。案中有猶太裔示威者聲援加薩人質時遭攻擊，肇事者為一名持過期旅遊簽證的埃及籍男子。白宮以此為例，強調「未經妥善審核的外國人」構成國安風險。

雖然此次禁令不適用於2026年美加墨共辦的世界盃足球賽選手，或2028年洛杉磯奧運參賽者與外交人員，但聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）批評此舉「範圍過廣，可能違反國際法」。

美國伊朗裔民主黨眾議員安薩里（Yassamin Ansari）則在社群平台X發文表示：「我了解這種殘酷又排外的政策會帶來多大傷害，因為我家人親身經歷過。這次我們會全力反擊。」

目前這項命令未涵蓋埃及，但川普表示未來若有「新興威脅」，仍可能擴大禁令名單。白宮聲明指出，被列入禁令的國家多數缺乏「有效的護照審核與簽證篩查機制」，其中伊朗因被列為「支持恐怖主義國家」而被列入黑名單。

一名23歲的阿富汗女子受訪時說，自己原本申請成為難民，如今卻被迫陷入困境，「我們曾對美國寄予厚望，如今卻是無盡的煎熬。」

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