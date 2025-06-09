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    洛杉磯反移民抗議掃蕩升溫 女記者直播遭近距離射擊橡膠子彈

    澳洲新聞台《9NEWS》女記者遭洛杉磯警方以橡膠子彈射擊腿部。（本報合成，擷取自@9NewsAUS/X）

    澳洲新聞台《9NEWS》女記者遭洛杉磯警方以橡膠子彈射擊腿部。（本報合成，擷取自@9NewsAUS/X）

    2025/06/09 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯因聯邦移民掃蕩行動爆發的抗議活動持續升溫，週日（8日）已進入第3天，規模與激烈程度不斷升高。警方進一步宣布市中心為「集會禁制區」，並強制驅離現場群眾。然而，一名澳洲新聞台女記者卻遭警方橡膠子彈擊中腿部受傷，讓她當場痛呼並抱著腿部撤退。

    據澳洲新聞台《9NEWS》報導，當時該新聞台台駐美記者蘿倫（Lauren Tomasi）與攝影團隊身處抗議人群之中，爆裂聲與閃光彈接連響起，突顯現場局勢極度緊張。

    當蘿倫在直播鏡頭前說明，洛杉磯警方正在騎馬驅離人群，同時朝抗議者發射橡膠子彈，要求民眾撤離市中心。隨後，一名警察朝蘿倫發射橡膠子彈並打中其腿部，讓她痛得當場尖叫。面對攝影關心狀況，蘿倫表示「我還好」，隨後團隊緊急撤離並中斷連線報導。幸好橡膠子彈非致命性武器，她雖然受傷但仍平安無礙。

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