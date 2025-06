洛杉磯反移民抗議掃蕩升溫 女記者直播遭近距離射擊橡膠子彈

2025/06/09 14:15

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯因聯邦移民掃蕩行動爆發的抗議活動持續升溫,週日(8日)已進入第3天,規模與激烈程度不斷升高。警方進一步宣布市中心為「集會禁制區」,並強制驅離現場群眾。然而,一名澳洲新聞台女記者卻遭警方橡膠子彈擊中腿部受傷,讓她當場痛呼並抱著腿部撤退。

據澳洲新聞台《9NEWS》報導,當時該新聞台台駐美記者蘿倫(Lauren Tomasi)與攝影團隊身處抗議人群之中,爆裂聲與閃光彈接連響起,突顯現場局勢極度緊張。

請繼續往下閱讀...

當蘿倫在直播鏡頭前說明,洛杉磯警方正在騎馬驅離人群,同時朝抗議者發射橡膠子彈,要求民眾撤離市中心。隨後,一名警察朝蘿倫發射橡膠子彈並打中其腿部,讓她痛得當場尖叫。面對攝影關心狀況,蘿倫表示「我還好」,隨後團隊緊急撤離並中斷連線報導。幸好橡膠子彈非致命性武器,她雖然受傷但仍平安無礙。

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj