自私！韓男不堪負債壓力 駕車落海害死妻兒獨自逃生

南韓光州1名男子不堪負債壓力，駕車落海害死妻兒3人後獨自逃生。光州北部警察署示意圖。（圖擷自namu wiki網站）

2025/06/09 13:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太自私了！南韓光州北部警察署今（9日）表示，49歲池姓工頭承受不了負債壓力，竟和妻子共謀對2個兒子下藥，再駕車落海一家共赴黃泉，但池男怕死獨自逃生，妻兒3人則葬身大海。

據《韓聯社》報導，池男積欠建築工人薪資3000萬韓元（約新台幣66萬元），近來受到僱傭勞動部的調查有可能會被逮捕，他同時還欠下包含信用卡費在內的2億韓元（約新台幣441萬元）債務，在和患有躁鬱症的妻子商量之後，池男做出全家一起上路的決定。

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這對夫婦先是預定了全羅南道務安郡民宿4天3夜的房間，和2名小孩謊稱要全家一起旅行並於5月30日出發，在民宿住了1晚後，池男31日晚間10時30分許載著妻兒來到木浦市某公園停車場，讓孩子喝下摻有安眠藥的飲料，其所使用的是妻子就醫時拿到的藥物。

6月1日凌晨1時12分許，池男將車輛開到珍島郡珍島港後墜海，但由於感到害怕獨自從車內逃出，上岸後在附近的山區過夜，2日下午3時38分向商店借用電話通知家人，並在親友安排下搭車逃到光州，但沒過多久就被逮捕。

警方表示，從行車紀錄器影片內可以看到池男駕車墜海前和妻子交談，2人還一起吞服了藥物，目前按照謀殺子女、協助輕生等罪嫌偵辦池男。

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