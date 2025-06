78歲魔咒？曾笑拜登登機跌倒 川普神還原4年前畫面曝光

2025/06/09 13:19

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕78歲的美國總統川普8日準備搭乘空軍一號,不慎在登機階梯上絆了一下腳,這一幕隨即引發熱議。特別是他過去曾多次嘲笑拜登登機跌倒,如今自己也出糗,立刻成為網友群嘲焦點。更巧的是,兩人都於78歲時在登機階梯上跌倒。

據《獨立報》報導 ,川普當天與國務卿盧比歐(Marco Rubio)一同在馬里蘭州哈格斯敦(Hagerstown)登機,準備前往大衛營(Camp David),沒想到兩人先後踏上階梯時都稍微絆了一下。川普雖未跌倒,也未受傷,仍神色自若地在進入機艙前回頭向媒體與群眾揮手。

請繼續往下閱讀...

然而,這個畫面迅速在網路上發酵。由於川普過去不只一次取笑拜登走路不穩,甚至在2021年拜登連續3次在登機階梯上跌倒時,公開冷嘲熱諷,如今角色互換,也讓不少人譏諷這是「報應來得快」,還有人說「該幫老川普安排輪椅了」。

2021年3月,時任美國總統、78歲的拜登連續在空軍一號的階梯上連續絆倒3次。儘管白宮當時強調,拜登是因為現場風很大才會一直跌倒,仍引發外界對其健康狀況的擔憂。如今,同樣是78歲的川普也在同樣場景中絆倒,再度引發高度討論。

KARMA bites BACK ! US President Trump stumbles walking up Air Force One's stairs. Still, he recovered faster than Biden. pic.twitter.com/ru1YECvoaR

These Air Force One ✈️ stairs are apparently faulty ????????‍♀️



President Trump was the first to fall victim, immediately followed by Secretary of State Marco Rubio.



WATCH ???????? pic.twitter.com/muq4ckb1wg