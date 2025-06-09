78歲魔咒？曾笑拜登登機跌倒 川普神還原4年前畫面曝光

川普8日準備搭乘空軍一號時不慎在階梯上絆倒，隨後裝作若無其事地回頭向媒體及群眾揮手。（路透）

2025/06/09 13:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕78歲的美國總統川普8日準備搭乘空軍一號，不慎在登機階梯上絆了一下腳，這一幕隨即引發熱議。特別是他過去曾多次嘲笑拜登登機跌倒，如今自己也出糗，立刻成為網友群嘲焦點。更巧的是，兩人都於78歲時在登機階梯上跌倒。

據《獨立報》報導 ，川普當天與國務卿盧比歐（Marco Rubio）一同在馬里蘭州哈格斯敦（Hagerstown）登機，準備前往大衛營（Camp David），沒想到兩人先後踏上階梯時都稍微絆了一下。川普雖未跌倒，也未受傷，仍神色自若地在進入機艙前回頭向媒體與群眾揮手。

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然而，這個畫面迅速在網路上發酵。由於川普過去不只一次取笑拜登走路不穩，甚至在2021年拜登連續3次在登機階梯上跌倒時，公開冷嘲熱諷，如今角色互換，也讓不少人譏諷這是「報應來得快」，還有人說「該幫老川普安排輪椅了」。

2021年3月，時任美國總統、78歲的拜登連續在空軍一號的階梯上連續絆倒3次。儘管白宮當時強調，拜登是因為現場風很大才會一直跌倒，仍引發外界對其健康狀況的擔憂。如今，同樣是78歲的川普也在同樣場景中絆倒，再度引發高度討論。

KARMA bites BACK !



US President Trump stumbles walking up Air Force One's stairs.



Still, he recovered faster than Biden. pic.twitter.com/ru1YECvoaR — Noise Alerts （@NoiseAlerts） June 8, 2025

These Air Force One ✈️ stairs are apparently faulty ????????‍♀️



President Trump was the first to fall victim, immediately followed by Secretary of State Marco Rubio.



WATCH ???????? pic.twitter.com/muq4ckb1wg — MAGA Kitty （@SaveUSAKitty） June 8, 2025

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