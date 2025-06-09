為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    78歲魔咒？曾笑拜登登機跌倒 川普神還原4年前畫面曝光

    川普8日準備搭乘空軍一號時不慎在階梯上絆倒，隨後裝作若無其事地回頭向媒體及群眾揮手。（路透）

    川普8日準備搭乘空軍一號時不慎在階梯上絆倒，隨後裝作若無其事地回頭向媒體及群眾揮手。（路透）

    2025/06/09 13:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕78歲的美國總統川普8日準備搭乘空軍一號，不慎在登機階梯上絆了一下腳，這一幕隨即引發熱議。特別是他過去曾多次嘲笑拜登登機跌倒，如今自己也出糗，立刻成為網友群嘲焦點。更巧的是，兩人都於78歲時在登機階梯上跌倒。

    據《獨立報》報導 ，川普當天與國務卿盧比歐（Marco Rubio）一同在馬里蘭州哈格斯敦（Hagerstown）登機，準備前往大衛營（Camp David），沒想到兩人先後踏上階梯時都稍微絆了一下。川普雖未跌倒，也未受傷，仍神色自若地在進入機艙前回頭向媒體與群眾揮手。

    然而，這個畫面迅速在網路上發酵。由於川普過去不只一次取笑拜登走路不穩，甚至在2021年拜登連續3次在登機階梯上跌倒時，公開冷嘲熱諷，如今角色互換，也讓不少人譏諷這是「報應來得快」，還有人說「該幫老川普安排輪椅了」。

    2021年3月，時任美國總統、78歲的拜登連續在空軍一號的階梯上連續絆倒3次。儘管白宮當時強調，拜登是因為現場風很大才會一直跌倒，仍引發外界對其健康狀況的擔憂。如今，同樣是78歲的川普也在同樣場景中絆倒，再度引發高度討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播