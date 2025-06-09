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    英國殺人魔刺死3名兒童 近日將移送醫院治療惹議

    當時年僅17歲的魯達庫巴納持刀闖進利物浦1間舞蹈班進行攻擊，造成3名孩童死亡。（路透資料照）

    當時年僅17歲的魯達庫巴納持刀闖進利物浦1間舞蹈班進行攻擊，造成3名孩童死亡。（路透資料照）

    2025/06/09 13:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國2024年7月發生1起持刀刺殺孩童的事件，當時年僅17歲的魯達庫巴納（Axel Rudakubana）持刀闖進利物浦（Liverpool）1間舞蹈班進行攻擊，造成3名孩童死亡，引起英國社會關注。近日有消息傳出，根據魯達庫巴納被治療師診斷的結果，有可能將他從監獄移送至相對安全舒適的醫院看管。

    綜合外媒報導，因魯達庫巴納當年屬於未成年人，故法院不得裁定終身監禁，而是改判52年的有期徒刑，但這也是英國歷史上第二長的刑期。然而魯達庫巴納在獄中還是不安分，上個月被爆出在獄中用熱水潑灑獄警，造成獄警緊急送醫，所幸並無大礙，該獄警已回到原本工作崗位。

    近日魯達庫巴納接受治療師以及心理學家評估，以確認精神狀態是否正常，結果若是需要治療就會將他從監獄移送到醫院，引起許多人不滿。有爆料者指出，移送到醫院就代表著將魯達庫巴納視為病人而非囚犯，在院中的關押條件會更好，所有房間都是單人房，對於探訪的限制也會減少。

    爆料者補充，將魯達庫巴納移送至醫院同時會使納稅人承擔更加高昂的費用，監獄的護理費用每年僅5.7萬英鎊（約新台幣231.39萬元），而醫院費用卻高達32.5萬英鎊（約新台幣1319.35萬元）。爆料者最後提到，監獄內的人員都不認為魯達庫巴納有精神疾病，他只是想要鑽體系的漏洞而已。

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