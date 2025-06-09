洛城反ICE示威失控！千人癱瘓高速公路 川普、州長互嗆

美國洛杉磯市中心8日爆發反對聯邦移民掃蕩的激烈抗議，一名男子在一輛燃燒的汽車旁揮舞墨西哥國旗。（路透）

2025/06/09 11:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯因聯邦移民掃蕩引發的抗議活動持續延燒並失控，週日（8日）進入第三天。數千名示威者一度佔領市中心主要高速公路，更傳出多輛Alphabet旗下Waymo自駕車遭人縱火的混亂場面。加州州長紐森（Gavin Newsom）痛批總統川普部署國民警衛隊（國民兵）的決定「不合法」且「製造危機」，川普則反嗆示威者為「暴力叛亂暴民」，揚言採取一切必要行動制止「暴動」。

根據《路透》等外電綜合報導，國民兵部隊8日已部署在洛杉磯聯邦政府大樓周圍，但警民衝突仍在多處上演。洛杉磯警方宣布多場集會為「非法集會」，指部分抗議者向警方投擲水泥塊、瓶子等物品。警方出動騎警隊試圖控制人群，並已展開逮捕行動。示威者則對警方高喊「可恥」，部分群眾更一度成功癱瘓市中心的101高速公路。

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此次大規模抗議的導火線，是聯邦移民暨海關執法局（ICE）上週五起在洛杉磯針對無證移民展開的大規模突襲搜捕行動。川普政府已依據《美國法典》第10篇授權，將約300名加州國民兵聯邦化，並派遣至洛杉磯三個區域，任務限定為保護聯邦人員與財產。白宮先前已宣布將派遣總數達2000名的國民兵。

民主黨籍的加州州長紐森則對此強烈反彈，要求川普政府撤回命令，指控其侵犯加州主權，是「獨裁者而非總統的行徑」。白宮則反駁稱「所有人都看到了混亂、暴力與無法無天」。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更警告，若暴力持續，駐紮在附近潘德頓營（Camp Pendleton）的約500名陸戰隊已「高度戒備」，隨時準備動員。

川普8日在紐澤西對記者表示，若示威者對警察或國民兵吐口水，「他們吐，我們就打」，但他並未指出具體事件。他也揚言，若看到國家與公民面臨危險，將會「非常、非常強力地」執行法律與秩序。聯邦調查局（FBI）已懸賞5萬美元（約新台幣149.3萬元），緝拿在派拉蒙市向警車投擲石塊並造成一名聯邦官員受傷的嫌犯。

儘管川普言辭強硬，但他並未如外界先前揣測般援引《暴亂法》（Insurrection Act）來部署軍隊。當被問及是否考慮援引該法時，他回應稱「取決於是否存在叛亂」。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）則指責川普政府派遣國民兵是「完全不必要地煽動緊張」，但也譴責暴力抗議者。移民權益團體則控訴川普政府「捏造藉口濫用權力，並刻意煽動和強迫圍繞移民問題的對抗」。

美國洛杉磯市中心六8日反對聯邦移民掃蕩的抗議活動中，一名蒙面示威者在一輛燃燒的汽車前擺出姿勢供人拍照。（路透）

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