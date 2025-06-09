「噗」煙圈撩人？研究首證座頭鯨對人吹「泡泡圈」科學家：跨物種連結方式

座頭鯨以其複雜的歌聲和群體行為著稱。（美聯社資料照）

2025/06/09 11:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕座頭鯨不僅以其複雜的歌聲和群體行為著稱，現在科學家更首次詳細記錄到牠們在與人類友好互動時，會特意吹出「泡泡圈」的奇特行為。這些如同水中旋轉甜甜圈的泡泡，與牠們狩獵時使用的「泡泡網」不同，可能代表著一種玩耍、溝通或好奇心的展現，為非人類物種的創造力提供了罕見的洞見。

據《IFLScience》報導，這項由美國SETI研究所與加州大學戴維斯分校（UC Davis）科學家共同進行的研究，在全球多個海域（包括夏威夷、多明尼加及美國大西洋沿岸等地）觀察並記錄了11個獨立事件中，共11個體座頭鯨製造了39個泡泡圈。研究人員指出，這些泡泡圈並非在捕食或打鬥時出現，鯨魚在製造泡泡圈時顯得相當放鬆，且常在接近船隻或游泳者後才這麼做。

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研究共同主要作者、海洋野生動物攝影師弗雷迪安尼（Jodi Frediani）表示，座頭鯨常對船隻和人類游泳者表現出好奇與友善，多數情況下牠們會主動靠近並吹出泡泡圈。在部分「好奇互動」事件中，這些鯨魚甚至專注於人類而忽略同伴，有的泡泡圈更部分環繞了泳客。

科學家分析發現，至少有一頭鯨魚僅用單邊鼻孔就製造出泡泡圈，顯示這些大型哺乳動物具有精細的運動控制能力。與海豚在吹泡泡圈前會有明顯準備動作不同，座頭鯨的動作則顯得流暢而突然。研究團隊推測，座頭鯨可能在進行「有目的的玩耍」，這種行為有助於測試環境和對方的反應，也可能是一種跨物種連結的方式。

SETI研究所科學家道爾博士（Dr. Laurance Doyle）認為，此發現對搜尋外星智慧生命具啟示意義，因其支持了「智慧生命會對接觸感興趣並主動嘗試聯繫」的假設。共同主要作者夏普博士（Dr. Fred Sharpe）亦指出，座頭鯨似乎試圖透過吹泡泡圈與人類進行有趣的互動或某種形式的溝通。

雖然海豚和白鯨也曾被觀察到會製造泡泡圈，但這是首次在鬚鯨類中得到充分記錄的案例。先前在無人類在場的無人機調查中並未發現泡泡圈，暗示此行為可能是針對人類。此研究已發表於《海洋哺乳動物科學》（Marine Mammal Science）期刊。

不同座頭鯨個體製造的泡泡圈形態各異（如圖所示）。科學家正深入研究這些泡泡圈在鯨魚社會行為及與人類互動中可能扮演的角色。（圖：D. Knaub／海洋哺乳動物科學期刊）

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