17歲女試穿褲子被店員提醒肚子太大 竟查出27公分超大腫瘤

中國廣東省17歲少女「婷婷」身形消瘦、肚子卻大得不正常，就醫查出右腎腫瘤大到占據整個腹腔，經手術取出，直徑竟達27公分，重2.435公斤。（擷取自《第一現場》影片畫面）

2025/06/09 11:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省17歲女子「婷婷」（化名）日前和媽媽逛街，被店員提醒身形消瘦、肚子卻大得不正常，隨後就醫查出右腎有惡性腫瘤，大到占據整個腹腔，經手術取出，腫瘤直徑達27公分、重2.435公斤。

中國媒體報導，目前就讀高中二年級的婷婷說，當時在試穿褲子，店員用手摸了一下她的肚子，然後就和媽媽說肚子有點硬，有點不正常。婷婷身材苗條，身高160多公分，體重只有40多公斤。

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婷婷到醫院檢查發現，她的右腎有惡性腫瘤伴隨肝轉移可能。

廣東省深圳市第三人民醫院腎移植二科主任胡紅星表示，婷婷的情況不能等，必須及時將腫瘤切除。但腫瘤體積過大，幾乎占據整個腹腔，周邊器官也被嚴重擠壓，留給醫師手術空間實在有限。

所幸最終成功將腫瘤切除，胡紅星說：「我們測量了大小有27公分，重量有2.435公斤，非常非常的大，切得非常完整。」

他也提醒，家長平時需要多留意孩子的體型、身體變化，定期體檢。倘若出現異常，才能做到早發現、早治療。

中國廣東省17歲少女「婷婷」身形消瘦、肚子卻大得不正常，就醫查出右腎腫瘤大到占據整個腹腔，經手術取出，直徑竟達27公分，重2.435公斤。（擷取自《第一現場》影片畫面）

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