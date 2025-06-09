援加薩船隊遭攔截 瑞典「環保少女」被帶往以色列

圖為童貝里（圖中船首站立者）參與「自由船隊聯盟」行動，在「瑪德琳號」啟航前往加薩前，與巴勒斯坦旗幟一同出現。該船隊9日已遭以色列攔截（美聯社）

2025/06/09 10:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕搭載瑞典「環保少女」格蕾塔·童貝里（Greta Thunberg）及多名國際社運人士、試圖突破以色列對加薩走廊海上封鎖的援助船「瑪德琳號」（Madleen），已於週一（9日）清晨遭以色列軍方攔截。以色列外交部證實，船隻正被帶往以色列，船上人員預計將被遣返回各自國家，所載人道物資則將透過既有管道轉運至加薩。

根據《美聯社》及CNN等綜合報導，「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）組織的「瑪德琳號」上週自義大利西西里啟航，船上除童貝里外，還包括巴勒斯坦裔的歐洲議會法籍議員哈桑（Rima Hassan）及曾在《冰與火之歌：權力遊戲》演出的愛爾蘭演員康寧漢（Liam Cunningham）等12名行動者。船隊組織者指控以色列軍方「綁架」了這些社運人士，並在國際水域「襲擊」船隻。

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「自由船隊聯盟」透過其Telegram頻道發布消息稱，在遭攔截前，「瑪德琳號」曾被以色列無人機包圍，並被噴灑不明的白色化學物質，船上通訊也一度受到干擾。船隊成員先前已預錄聲明，為可能發生的攔截做準備。童貝里在7日接受CNN訪問時即表示：「我們知道這是一項非常危險的任務，過去類似船隊的經驗曾導致攻擊、暴力甚至死亡事件。」

以色列方面則將此次行動形容為一場「媒體挑釁」，以色列外交部在社群媒體發文稱，這艘載著「名人」的「自拍遊艇」正安全駛向以色列海岸，其唯一目的是博取公眾關注。國防部長卡茲（Israel Katz）8日更強硬表示，已指示軍方確保「瑪德琳號」無法抵達加薩，強調以色列不會允許任何人突破其對巴勒斯坦領土的海上封鎖，稱此舉旨在防止哈瑪斯輸入武器。

童貝里以其激進的氣候行動聞名全球，但也因其鮮明的政治表態及部分言行引發諸多爭議。她曾因在聲援巴勒斯坦的社群貼文中，出現被指具反猶象徵的「章魚玩偶」而備受抨擊，儘管她解釋該玩偶是自閉症人士（童貝里患有亞斯伯格症）表達感受的工具。此外，她部分抗議行動的實際碳排放效益也曾遭質疑，被部分批評者指為「作秀」。

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