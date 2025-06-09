人類為何用火？ 新理論翻轉「烹飪說」：最初竟是為「保存肉類」

早期人類的生活與火密切相關。最新研究認為，他們最初用火可能是為了保存獵物及驅趕野獸，而非僅為烹飪。（圖擷取自以色列特拉維夫大學）

2025/06/09 10:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類最初為何開始用火？一項顛覆傳統「烹飪假說」的新研究指出，早期人類使用火源的主要目的，可能並非為了烹煮食物，而是為了更長時間地保存大型獵物，並防止其被其他掠食者或食腐動物搶奪。這項發現為理解人類演化關鍵轉折點提供了全新視角。

《IFLScience》報導，以色列特拉維夫大學考古學家提出的這項新理論，挑戰了長久以來認為早期人類（主要是直立人）用火是為了烹煮動植物，進而促進消化系統縮小與腦容量增加的觀點。研究者認為，在40萬年前人類普遍用火之前，用火行為並非常態。

請繼續往下閱讀...

研究團隊檢視了全球已知最早的9個用火遺址，年代介於180萬至80萬年前。這些遺址遍布以色列、非洲及西班牙，共同特徵是都發現了大量大型動物骸骨，如大象、河馬、犀牛等，但卻缺乏燒烤肉類的直接證據，如燒焦的骨頭。

研究主要作者班-多爾博士（Miki Ben-Dor）解釋，當時人類獵捕1頭大象或河馬，可獲得數百萬卡路里的肉和脂肪，足以供1個2、30人的群體食用1個月以上。如此珍貴的食物資源，必須妥善保護，防止腐敗並抵禦其他動物覬覦。

因此，研究團隊推斷，火在當時扮演了2大關鍵角色：一是驅趕其他掠食者，保護大型獵物屍體；二是通過煙燻和乾燥的方式來保存肉類，延長食用期限。研究者認為，生火和維持火堆需要巨大努力，必須有強烈的、節能的動機。

研究共同作者巴爾凱教授（Ran Barkai）補充，一旦為了保存和保護食物而生火，偶爾將其用於烹飪便幾乎沒有額外的能量成本。這或許能解釋約80萬年前以色列遺址中發現的烤魚證據。

此理論整合了早期人類依賴大型動物熱量及獵物體型逐漸縮小的演化趨勢，解釋了火的起源與使用演變，為人類文明發展提供了新的視角。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法