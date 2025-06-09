擴充稅收財源？ 傳日本政府正討論取消外國遊客免稅優惠

日媒指出，日本政府正討論廢除訪日遊客消費稅免稅優惠，增加政府財源。圖為東京都新宿歌舞伎町。（法新社）

2025/06/09 10:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕訪日外國遊客的免稅制度可能被取消？《日本經濟新聞》報導指出，日本政府目前正在討論一項要求訪日外國人承擔更多稅收的相關提案，可能廢除外國人在日本購物時的消費稅免稅制度。

根據《日經》報導，隨著參議院選舉下個月將登場，執政黨自民黨與在野黨紛紛提出要減輕家庭負擔的政見，將稅收政策指向外國旅客，認為向外國提高課稅是比較不會引發國內反彈的選項。

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日本政府討論的方案與具體措施，包括提高訪日外國遊客出境時需繳納的「國際觀光旅客稅」，以及廢除訪日外國遊客目前在日本購物時享有的「免除消費稅」制度。雖然這些措施能在不增加日本選民負擔的情況下確保一定財源，但同時也像是對訪日旅客的消費意願「潑冷水」，影響整體觀光收入。

日本政府從2019年1月開始徵收「國際觀光旅客稅」，透過附加在機票內的方式徵收，而2024年度的「國際觀光旅客稅」收入創下新高，2024年4月到2025年4月累計達到481億日圓（約新台幣86億），比2023年度同期增加了33%。日本政府考慮到旅遊需求持續擴大，正在討論通過提高徵收稅額來確保政府稅收。

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