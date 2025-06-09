加州州長致函赫格塞斯 要求川普政府取消部署國民兵

加州州長紐松8日致函國防部長赫格塞斯，要求國防部撤銷對洛杉磯派遣國民兵的決定，將國民兵控制權還給加州政府。（法新社）

2025/06/09 10:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯發生針對聯邦移民暨海關執法局（ICE）移民掃蕩行動的抗議衝突，當地局勢持續升溫，美國總統川普指責加州政府行動不力，7日下令在加州部署2000名國民兵，而抗議民眾與軍警之間的衝突越演越烈。加州州長紐松（Gavin Newsom）批評川普此舉只會加劇緊張情勢，並於8日致函國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），要求國防部撤銷對洛杉磯派遣國民兵的決定，將國民兵控制權還給加州政府。

根據美國《CNN》報導，紐松在信中寫道，州政府和地方政府才是最適合評估保護生命和財產所需資源的單位，在缺乏適當訓練或命令的情況下動員國民兵，反而有可能嚴重升級情勢。紐松強調，目前在洛杉磯並沒有部署國民兵的必要，以這種非法方式進行長時間的部署，是對於加州主權的嚴重侵犯，也使得加州政府無法將人力資源用在真正需要的地方。

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洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，她曾和邊境事務主管霍曼（Tom Homan）討論，試圖說服川普不要向洛杉磯派遣國民兵，但川普最終仍下令。巴斯認為，派遣國民兵部隊顯然另有目的，這與公共安全無關，顯然也沒有任何計劃與政策依循。巴斯強調，她與洛杉磯居民站在一起，並呼籲那些想要抗議的人以和平方式抗議。

前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在社群媒體「X」發文指出：「部署國民兵是一種危險的升級行為，目的在於挑起混亂，繼 ICE在南加州以及全國各地最近的突襲行動之後，這是川普政府殘酷且有計劃地散播恐慌與分裂計畫的一部分。」

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